La Cámara de Comercio de Barcelona y Ágora Diplomática organizan un encuentro con el primer ministro de Albania

La Cámara de Comercio de Barcelona y Ágora Diplomática, en colaboración con la Embajada de Albania en España, han organizado un encuentro empresarial de alto nivel con el primer ministro de la República de Albania, Edi Rama, celebrado en La Llotja de Mar, en el marco de su visita institucional a Barcelona.

El jefe del Ejecutivo albanés ha estado acompañado por una destacada delegación encabezada por la embajadora de Albania en España, Entela Gjika, así como por la ministra de Economía, Delina Ibrahimaj, y el ministro del Gobierno Local, Ervin Demo.

El encuentro, planteado con el objetivo de ser un espacio de conexión entre diplomacia, instituciones y tejido empresarial, ha permitido favorecer el diálogo directo con el Gobierno de Albania e identificar oportunidades de cooperación económica, inversión e internacionalización empresarial.

La sesión ha contado con la participación del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu i Bonjoch, el presidente de Ágora Diplomática, Pau Herrera, así como representantes de empresas e instituciones de referencia como Moventia, Fluidra, Sorigué, Roca, el Barcelona Supercomputing Center y Tech Barcelona, que han podido conocer de primera mano las prioridades estratégicas del Gobierno albanés y explorar posibles vías de colaboración con el tejido empresarial catalán.

En un momento clave para Albania, país candidato a la adhesión a la Unión Europea, la reunión ha servido también para compartir visiones sobre integración europea, desarrollo económico y cooperación mediterránea, poniendo en valor el papel creciente del país en los Balcanes y en el conjunto del espacio euromediterráneo.

En dicho encuentro, la Cámara de Comercio de Barcelona ha reiterado la voluntad de reforzar los vínculos institucionales y económicos con Albania, especialmente en ámbitos como el apoyo a las pymes, la innovación, la participación en proyectos europeos y la convergencia progresiva con los estándares comunitarios.

Con iniciativas como esta, Ágora Diplomática señaló que reafirma su compromiso con la diplomacia económica y la creación de puentes entre gobiernos, instituciones y empresas, contribuyendo a posicionar Barcelona como un espacio de diálogo y oportunidades en el Mediterráneo y promoviendo una cooperación más integrada, competitiva y orientada al futuro.