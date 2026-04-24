Más caos por la regularización de Sánchez: se venden empadronamientos falsos por 250 euros

Las consecuencias de la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez siguen produciéndose cada día, entre otras razones, por el elevado número de extranjeros en situación irregular que se están acogiendo a este proceso. Desde hace días, es habitual ver largas colas de inmigrantes esperando su turno para ser atendidos por la Administración Pública. Muchos de ellos no logran ser atendidos y deben regresar otro día para intentarlo de nuevo.

A todos los inconvenientes que ya conlleva esta regularización extraordinaria hay que sumarles las irregularidades (valga la ironía) que se están produciendo para que estas personas puedan obtener los documentos necesarios y legalizar su situación en España. El pasado miércoles, en el programa de Cuatro En boca de todos, una de las personas que hacía cola para regularizar su situación reconoció que se están produciendo diversas estafas para conseguir el empadronamiento, uno de los requisitos más importantes para poder regularizarse en España.

Hasta 250 euros por un empadronamiento ilegal

Al principio del programa, un reportero se encontraba junto a dos inmigrantes paraguayas que le contaron las estafas que habían sufrido con los empadronamientos. Una de ellas, Esmilse, dijo: "A mí me pidieron 250 euros para empadronarme. Otra persona me pidió 200 euros y otra, 150. La gente se está aprovechando de las personas que necesitamos esto ahora".

La otra mujer, Lidia, explicó: "Mi sobrina sí pagó 250 euros, creo que pagó por el padrón; la hermana también pagó por el padrón, y al novio ahora lo van a empadronar y también tiene que pagar". A esto añadió el reportero: "Pero lo terrible de todo esto no es que el casero te cobre el alquiler y luego el padrón, sino que ellas viven en una casa y les cobran el padrón de otra casa en la que no viven".

"Hay mucha gente haciéndolo"

Justo al escuchar estas palabras, el presentador Nacho Abad le espetó que ahí se estaba cometiendo una ilegalidad: "Ellas están pagando por un padrón que es falso, es decir, están comprando un papel falsificado. Eso es hacer trampas, ¿estamos de acuerdo en que eso es hacer trampas?". A lo que la entrevistada paraguaya que estaba al otro lado de la línea respondió: "Claro, claro".

Por último, Nacho Abad preguntó: "¿Hay mucha gente haciendo trampa que vosotras conozcáis?". A lo que ella contestó: "Sí, hay mucha gente haciéndolo, por necesidad". De esta forma, las entrevistadas vienen a confirmar que existe un "mercado negro" de empadronamientos al que ellas mismas han accedido para poder legalizar su estatus en España.

Esto no es algo nuevo

Esto es algo de lo que justamente hemos hablado en Libre Mercado en una ocasión anterior. Desde hace tiempo se vienen produciendo operaciones de falsificación de empadronamientos dirigidas a inmigrantes irregulares con el fin de acceder a determinadas ayudas sociales, algunas de las cuales han sido perseguidas y desarticuladas por la Guardia Civil y la Policía.

Para más inri, justo antes de ser preguntadas sobre la cuestión de los empadronamientos, las entrevistadas contaron que muchas personas están aprovechando las largas colas y las muchas horas de espera de los inmigrantes irregulares para venderles una cita previa o un puesto más adelantado en la cola por un precio de entre 50 y 100 euros, según han explicado. De esta forma, los inmigrantes pueden regularizar su situación sin arriesgarse a tener que volver otro día por falta de tiempo para atender a todo el mundo.

En conclusión, esto es solo una muestra de todas las ilegalidades que se pueden estar produciendo en una situación tan caótica como esta, donde las distintas mafias aprovechan la desesperación de muchos inmigrantes para venderles papeles falsos a precio de oro.