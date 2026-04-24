Primor asesta 107 reveses judiciales al inspector de trabajo acusado de extorsionar a los empresarios en Málaga

La batalla legal entre el dueño de la cadena de perfumerías Primor, Juan Ricardo Hidalgo, y el inspector de trabajo malagueño identificado como JBG, ha alcanzado un nuevo y demoledor hito. Lo que comenzó como una cifra ya alarmante de 55 victorias judiciales se ha duplicado: la Justicia ya ha dictado 107 sentencias a favor del empresario, ratificando lo que Hidalgo define como un "atropello sistemático" y una cacería personal que puso a su empresa al borde de la quiebra.

De 50 a 107: Un récord de varapalos judiciales

A pesar de la contundencia de los tribunales, que han elevado la cuenta a más de un centenar de fallos en contra de la actuación del inspector, el funcionario sigue sin recibir castigo administrativo. Esta cifra —107 sentencias— supone un caso sin precedentes en el ámbito de la Inspección de Trabajo en España, reforzando la tesis de la defensa sobre la falta de objetividad del funcionario.

Cabe recordar que el conflicto se originó en plena pandemia, cuando JBG inició inspecciones masivas que dispararon el importe de las sanciones en un 15.000% sobre las sanciones que todo el conjunto de sociedades habían recibido en los cuatro años anteriores, reclamando inicialmente un total de 30 millones de euros.

Un inspector bajo la lupa de los tribunales

Las sentencias no solo anulan las multas, sino que emplean un lenguaje inusualmente duro para referirse a la labor de JBG. Según los extractos de los fallos judiciales, el inspector actuó de forma:

Espuria y arbitraria.

Con manifiesta desviación de poder .

. Bajo una ausencia de imparcialidad y objetividad absoluta.

"Es un escándalo que un funcionario público, que goza de presunción de veracidad, acumule 106 sentencias en contra y cuatro querellas abiertas por prevaricación y falsedad documental, y aún no haya sido apartado ni sancionado", denuncia Juan Ricardo Hidalgo.

Las claves de la "Persecución"

El empresario mantiene que esta ofensiva no fue fruto de la casualidad, sino de una animadversión personal vinculada a su conflictividad con el sindicato CGT. Entre las irregularidades que la defensa ha logrado probar en los juzgados destacan:

Inspecciones sin orden de servicio: Se ha acreditado que JBG actuó en ocasiones sin el respaldo administrativo previo, llegando incluso a falsear las órdenes de servicio para perseguir a las sociedades. Dicho de otro modo, se inventaba la habilitación administrativa para hacerlo antes de iniciarla. Una irregularidad muy grave que le está valiendo una condena por desviación de poder. Actividades incompatibles: Se acusa al inspector de ejercer como preparador de opositores (percibiendo ingresos opacos de hasta 30.000 euros anuales) y de ofrecer servicios de asesoría a las mismas empresas que inspeccionaba. Acoso en tiempos de covid-19: Mientras el sector retail luchaba por sobrevivir con cierres y ERTE, el inspector visitó ocho tiendas en apenas dos horas, abriendo actas por todas las materias posibles de los últimos cuatro años.

El silencio administrativo

A pesar del ahorro millonario logrado por el equipo legal de Primor (liderado por Jorge León Gross de KPMG) y del centenar de sentencias ganadas, el sistema administrativo parece proteger al inspector. Juan Ricardo Hidalgo continúa su lucha en los tribunales —con cerca de 200 procedimientos en marcha— para que la responsabilidad del funcionario no quede solo en la anulación de las multas, sino en una inhabilitación efectiva.

Relacionado La justicia anula más de 50 sanciones contra Primor impuestas por un único inspector

Mientras tanto, Primor respira tras haber estado cerca del abismo financiero, pero el caso deja una sombra de duda sobre el control y la impunidad de ciertos sectores de la Administración Pública frente al ciudadano subordinado.