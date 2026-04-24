Mientras que el gasto en salarios públicos ha crecido un 42,2% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, superando ya los 180.000 millones de euros, distintas administraciones y organismos estatales mantienen una práctica poco conocida, pero cada vez más frecuente: la compra de regalos de elevado valor para sus propios empleados. Lejos de limitarse a pequeños detalles simbólicos, algunas instituciones destinan cantidades notables a estos regalos.

El caso más llamativo es el del Banco de España, que en el último ejercicio destinó cerca de 185.000 euros a obsequios para trabajadores con largas trayectorias. En concreto, adquirió relojes y pulseras valorados en más de 1.500 euros cada uno para empleados con 25 y 50 años de servicio. Cabe recordar que el salario base medio de los trabajadores que prestan servicio en el Banco de España alcanza los 67.600 euros, aunque la institución, presidida por José Luis Escrivá, mantiene desde hace años esta práctica como parte de sus políticas internas de reconocimiento.

Los criterios de adjudicación de estos artículos no fueron menores. En el caso de los relojes, se tienen en cuenta aspectos como la calidad del acabado de la caja, incluyendo su pulido y cepillado, la ausencia de tornillos visibles o la decoración del bisel. También se evalúan las correas, que deben ser de piel natural o de lagarto, la posibilidad de incorporar una segunda correa, el sistema para intercambiarlas, el tipo de cierre y el diseño de la esfera. A todo ello se suma la valoración del conjunto estético, "primando una línea clásica, atemporal y elegante".

Para las pulseras, los criterios son igualmente exigentes. Se analiza "el peso en oro, la longitud y los quilates de los diamantes, teniendo en cuenta su calidad, pureza y tamaño". Además, se busca un diseño equilibrado entre los materiales y los elementos decorativos, con una estructura flexible que se adapte a la muñeca. El proceso de fabricación también puntúa, exigiéndose un acabado artesanal cuidado y un engastado que potencie el brillo de las piedras. Por último, se requiere que incorporen dos cierres de seguridad robustos.

Todo ello choca con un marco normativo que, si bien regula con claridad los regalos que los empleados públicos pueden recibir de terceros, resulta mucho más difuso cuando es la propia Administración la que concede esos obsequios. La legislación exige que cualquier gasto esté justificado y vinculado a un fin público, además de ajustarse a criterios de eficiencia.

En teoría, los regalos institucionales deberían limitarse a elementos simbólicos como placas, medallas o pequeños recuerdos, alejados de cualquier posibilidad de enriquecimiento personal derivado de la reventa. Sin embargo, la realidad muestra una línea cada vez más difusa entre la cortesía institucional y el uso cuestionable de recursos públicos.