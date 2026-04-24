Mientras que el gasto en salarios públicos ha crecido un 42,2% desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, superando ya los 180.000 millones de euros, distintas administraciones y organismos estatales mantienen una práctica poco conocida, pero cada vez más frecuente: la compra de regalos de elevado valor para sus propios empleados. Lejos de limitarse a pequeños detalles simbólicos, algunas instituciones destinan cantidades notables a estos regalos.

El caso más llamativo es el del Banco de España, que en el último ejercicio destinó cerca de 185.000 euros a obsequios para trabajadores con largas trayectorias. En concreto, adquirió relojes y pulseras valorados en más de 1.500 euros cada uno para empleados con 25 y 50 años de servicio. La institución, presidida por José Luis Escrivá, mantiene desde hace años esta práctica como parte de sus políticas internas de reconocimiento.

Los criterios de adjudicación de estos artículos, tal y como el medio InfoBae explica, no fueron menores. En el caso de los relojes, se tienen en cuenta aspectos como "la calidad del acabado de la caja, la ausencia de tornillos visibles o la decoración del bisel". "También se evalúan las correas, que deben ser de piel natural o de lagarto, la posibilidad de incorporar una segunda correa, el sistema para intercambiarlas, el tipo de cierre y el diseño de la esfera". A todo ello se suma la valoración del conjunto estético, "primando una línea clásica, atemporal y elegante".

Para las pulseras, los criterios son igualmente exigentes. Se analiza "el peso en oro, la longitud y los quilates de los diamantes, teniendo en cuenta su calidad, pureza y tamaño". Además, se busca "un diseño equilibrado entre los materiales y los elementos decorativos, con una estructura flexible que se adapte a la muñeca". El proceso de fabricación también puntúa, exigiéndose un "acabado artesanal cuidado y un engastado que potencie el brillo de las piedra"s. Por último, "se requiere que incorporen dos cierres de seguridad robustos".

Todo ello choca con un marco normativo que, si bien regula con claridad los regalos que los empleados públicos pueden recibir de terceros, resulta mucho más difuso cuando es la propia Administración la que concede esos obsequios. La legislación exige que cualquier gasto esté justificado y vinculado a un fin público, además de ajustarse a criterios de eficiencia.

Según el Código de Conducta para el personal del Banco de España (Art. 7.1), "Las personas sujetas no aceptarán, para sí o para terceros, ningún regalo, invitación o beneficio de cualquier tipo que esté relacionado con su actividad al servicio del Banco de España salvo que tengan un valor considerado socialmente aceptable o un valor insignificante". La realidad muestra una línea cada vez más difusa entre la cortesía institucional y el uso cuestionable de recursos públicos.