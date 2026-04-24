Sánchez asfixia el ahorro: España tiene el quinto impuesto a dividendos más alto de la UE

España sigue endureciendo su tributación del ahorro, hasta el punto de que la fiscalidad aplicable al reparto de dividendos empresariales alcanza ya el quinto nivel más alto de toda la Unión Europea y el séptimo más elevado de todo el continente. No en vano, la imposición aplicable sobre el cobro de ganancias societarias ya puede llegar a suponer un 30% de estos pagos, igualando los registros apreciados en Suecia o Bélgica.

Según un estudio de la Tax Foundation, los mercados europeos donde resulta más onerosa la tributación de los dividendos empresariales son Irlanda y Dinamarca, donde el reparto de ganancias soporta una imposición del 51% y del 42%, respectivamente. A continuación figura Reino Unido, donde la tasa de referencia es del 39,35%, ligeramente por delante de Noruega, que aplica un 37,84%. También están aún peor que España otros socios europeos como Países Bajos o Francia, con un 36% y un 34%, en cada caso.

Nuestro país figura a continuación, igualado con la fiscalidad sueca y belga, en niveles del 30%. A renglón seguido, pero con niveles ya más reducidos, aparecen Finlandia (28,9%), Portugal (28%), Austria (27,5%), Alemania (26,38%) e Italia (26%). La zona media de la tabla la ocupan Eslovenia (25%), Chequia (23%), Suiza (22,16%), Islandia (22%), Luxemburgo (21%) o Turquia (20%).

Los niveles de presión fiscal sobre dividendos empresariales son inferiores al 20% en países como Polonia (19%), Chipre (17%), Rumanía (16%), Hungría (15%), Croacia (12%), Eslovaquia (7%), Ucrania (6,5%), Moldavia (6%), Bulgaria (5%), Georgia (5%) y Grecia (5%). Estos pagos están exentos fiscalmente en Estonia, Letonia y Malta (es decir, su tipo sería del 0%).

En 2019, cuando Pedro Sánchez cumplió su primer año en la presidencia del gobierno, España tenía una presión fiscal sobre dividendos empresariales del 23%, lo que nos situaba en la posición número 13 del ranking.

Un rápido y profundo deterioro

En cambio, los datos para 2026 colocan a la Vieja Piel de Toro en el quinto lugar de la tabla UE y en séptima posición de la clasificación continental, reflejando un incremento que ha llevado estos pagos a soportar una tributación del 30%.

Subir del 23% al 30% en un periodo de seis años ha supuesto un incremento del 30% o, lo que es lo mismo, siete puntos porcentuales más de retención fiscal sobre el reparto de ganancias societarias. Obviamente, esto ha contribuido de forma directa al mediocre desempeño de la inversion doméstica y foránea; de hecho, el volumen de entradas de capital foráneo alcanzado en 2025 fue de apenas 30.764 millones, frente a los 46.828 millones alcanzados en 2018, cuando Sánchez llegó a La Moncloa tras una moción de censura.