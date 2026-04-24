Sánchez recicla sus bonos fallidos de vivienda: un gasto inútil que solo encarece los alquileres

El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la aprobación de un nuevo plan de vivienda dotado de 7.000 millones de euros para, en principio, incrementar la oferta de vivienda asequible, impulsar la rehabilitación de los inmuebles existentes y, mediante la concesión de ayudas directas, facilitar el acceso al alquiler, especialmente a los más jóvenes. De este modo, como hemos informado en Libre Mercado, el nuevo plan incluye una ayuda de 250 euros para el alquiler o cesión de uso de vivienda habitual, así como otra prestación de 300 euros al mes para atender los gastos de mantenimiento, seguros, comunidad y suministros básicos de la vivienda.

Asimismo, este plan también prevé una ayuda a la compra en municipios de menos de 10.000 habitantes cuya cuantía será de hasta 15.000 euros por vivienda, con el límite del 20% del coste de su adquisición. Del mismo modo, el Gobierno establece también una ayuda a las personas jóvenes para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente cuyo límite se sitúa en los 28.800 euros por vivienda.

No obstante, estas políticas no son nuevas. Al contrario, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recurrido en diferentes ocasiones a la concesión de ayudas directas para tratar de convencernos de que está desarrollando importantes iniciativas para solucionar los problemas de la ciudadanía. Ahora bien, este tipo de medidas resultan un auténtico fracaso que, en el fondo, agravan los problemas existentes. A esto se suman todas las promesas realizadas por el Ejecutivo en materia de vivienda que no han sido cumplidas.

Todos los bonos de Sánchez

No es la primera vez que el Gobierno español anuncia el despliegue de ayudas directas relacionadas con la vivienda. En el propio Proyecto de Real Decreto por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el Ejecutivo expone que "se han adoptado por el Gobierno numerosas medidas destinadas a hacer frente a la difícil situación de las familias y hogares en condiciones de vulnerabilidad social y económica, entre las que caben destacar la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional".

Pero estas ayudas al alquiler ya se recogían en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, donde se establecía una ayuda al alquiler de vivienda con el fin de "facilitar el acceso y la permanencia en una vivienda en régimen de alquiler a sectores de población con escasos medios económicos", cuya cuantía general ascendía al 40% de la renta mensual. Por otra parte, este plan establecía otra ayuda a personas vulnerables de hasta 600 euros al mes y hasta el 100% de la renta.

Asimismo, el plan de 2018 incluía otro programa de ayuda a los jóvenes con el fin de "facilitar el disfrute de una vivienda digna y adecuada a los jóvenes de menos de 35 años, ya sea en régimen de alquiler o mediante una ayuda directa a la adquisición de viviendas localizadas en municipios de menos de 5.000 habitantes". De este modo, se recogía una ayuda al alquiler de hasta 50% del alquiler mensual y de hasta 30% en el tramo entre 601 y 900 euros, así como una ayuda a la adquisición de hasta 10.800 euros con un límite del 20% del precio de adquisición (inferior a 100.000 euros).

No obstante, una de las iniciativas de las que más presume el Gobierno es del Bono de Alquiler Joven. Al respecto, en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, el Gobierno destaca que "para el colectivo joven, junto a los programas estructurales del Plan Estatal de 2022-2025, se creó el Bono de Alquiler Joven con una dotación total de 800 millones, aportando una ayuda al alquiler de 250 euros mensuales durante dos años para menores de 35 años". En consecuencia, como detalla el propio Gobierno, en total los beneficiarios de esta ayuda reciben 6.000 euros a razón de 250 al mes.

Por otra parte, el Gobierno también abrió en octubre de 2024 una línea de avales ICO dotada de 2.500 millones de euros con el fin de que "jóvenes de hasta 35 años y familias de todas las edades con menores a cargo puedan acceder a su primera vivienda". Estos avales alcanzaban hasta el 20% del importe del préstamo con carácter general, si bien en caso de que la vivienda dispusiera de una calificación energética D o superior alcanzaba hasta el 25%.

El fracaso de las ayudas directas

En cualquier caso, lo cierto es que las ayudas directas suelen generar efectos distintos a los que, en un primer momento, se trataba de lograr. Según un análisis de Funcas publicado en marzo de 2026, "algunas de las políticas recientes -como controles de alquiler o subsidios a la demanda- generan efectos adversos a largo plazo". De este modo, en otro documento explican que "la evidencia comparativa indica que los instrumentos de política ampliamente utilizados, como los controles de alquiler y los subsidios a la demanda, tienden a reducir la oferta o a traducirse en precios más altos cuando la construcción de viviendas es inelástica".

En este sentido, desde Funcas recuerda que, siendo las subvenciones directas al alquiler son un instrumento muy extendido en Europa, cuya ventaja sería la flexibilidad, no podemos olvidar que "su debilidad estructural es que, en mercados con oferta inelástica, tienden a capitalizarse en los precios". Al respecto, el organismo subraya que "un sistema de subsidios a la demanda en un mercado con oferta inelástica equivale, en parte, a una transferencia de recursos públicos al sector de los propietarios" y señala que "los subsidios a la demanda mejoran el acceso de los beneficiarios individuales a corto plazo, pero se incorporan a los precios y son fiscalmente insostenibles sin un aumento correspondiente en la oferta".