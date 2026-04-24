El Gobierno informa de que ha recibido 130.000 peticiones de regularización mientras la Policía estima más de 2 millones

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha registrado más de 130.000 solicitudes en la primera semana del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en España, iniciado el pasado 16 de abril.

Según ha informado el departamento dirigido por Elma Saiz, el procedimiento se está desarrollando con normalidad y cumple con las previsiones establecidas. Las solicitudes se han presentado tanto por vía telemática como presencial, tras la apertura progresiva del sistema en los últimos días.

Más de 55.000 citas asignadas

El Ministerio ha detallado que, además de las solicitudes ya registradas, se han asignado 55.000 citas previas hasta el 30 de abril para la tramitación presencial. Estas citas comenzaron a gestionarse el 20 de abril, cuatro días después del inicio de la vía telemática.

Desde el departamento aseguran que no se han registrado incidencias en este arranque del proceso. La planificación contempla mantener el ritmo de tramitación durante las próximas semanas, con el objetivo de dar respuesta a la demanda prevista. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de junio, tanto para la modalidad presencial como para la telemática.

Convenio con ayuntamientos

En paralelo al desarrollo del proceso, la Secretaría de Estado de Migraciones y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han anunciado la firma de un convenio de colaboración. El objetivo de este acuerdo es reforzar la cooperación técnica y el intercambio de información entre administraciones para facilitar la gestión de la regularización en todo el territorio.

El Ministerio ha solicitado a la FEMP la "máxima colaboración" y ha trasladado ejemplos de "buenas prácticas" aplicadas en distintos ayuntamientos, con la intención de extenderlas a otros municipios: "Se podrán resolver dudas, aclarar aspectos del trámite y agilizar todos los procedimientos de este proceso extraordinario", ha apuntado.

Papel de las entidades colaboradoras

Además, defiende el papel del Registro de Entidades Colaboradoras en Materia de Extranjería (Recex) en este proceso. Estas entidades participan, entre otras funciones, en la acreditación de situaciones de vulnerabilidad.

Actualmente, hay más de 300 entidades registradas, con presencia en todo el territorio nacional elegidas por el Gobierno.

Alcance de la regularización

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el real decreto que regula este proceso extraordinario de regularización administrativa. La medida está dirigida a personas migrantes que ya residen en España. La autorización concedida permitirá trabajar en cualquier sector y en todo el país durante un año. Según las estimaciones del Ejecutivo, el proceso podría beneficiar a unas 500.000 personas, pero la Policía estima que serán más de un millón directas y más de 2 millones por arraigo.

El sistema se activó el 16 de abril con la apertura de la vía telemática, mientras que la atención presencial comenzó el 20 de abril mediante cita previa. Desde entonces, el volumen de solicitudes ha crecido de forma progresiva, en línea con las previsiones del Ministerio.