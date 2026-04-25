Carlos Cuesta: "Cuánto más hace el capitalismo por la humanidad más imbéciles aparecen para combatirlo"

El capitalismo es el sistema más atacado y, al mismo tiempo, el que más vidas ha mejorado en la historia de la humanidad. Resulta curioso que quienes más se han beneficiado del mismo sean también sus críticos más feroces.

Esta semana, en Economía Para Quedarte Sin Amigos, contamos con Carlos Cuesta, periodista de esRadio y Libertad Digital. Acude al programa para hablar de su último libro, ¡Viva el capitalismo! ¡Viva la libertad! (Espasa), una defensa sin complejos del modelo que más prosperidad ha generado en la historia. Y es que, según Cuesta, "El capitalismo es la expresión natural de la dignidad humana y es el sistema que más millones de personas ha sacado de la pobreza".

La tesis central del libro es tan sencilla como incómoda para ciertos sectores: el capitalismo no es solo un modelo económico, es la expresión natural de la dignidad humana. En el momento en que se reconoce la libertad del individuo, el acceso al capital como factor productivo y el derecho a desarrollar un proyecto propio se vuelven inevitables. Todo lo que lo limita —el Antiguo Régimen, el comunismo, el intervencionismo creciente— va en la misma dirección: arrebatar al individuo la capacidad de decidir sobre su propia vida. El comunismo lo hizo con muros y ametralladoras. El progresismo contemporáneo lo hace con regulaciones, subvenciones y un relato que siempre sitúa la culpa fuera del individuo. Es más, "la desconfianza en el capitalismo nace de una desconfianza en la libertad", indica Cuesta.

Los valores éticos del capitalismo

Los grandes logros que el capitalismo ha producido y que sus detractores rara vez reconocen son la reducción de la pobreza extrema desde niveles superiores al 80% hasta situarla por debajo del 10% a nivel mundial, la expansión de la esperanza de vida, la incorporación de la mujer al mercado laboral, la mejora de los sistemas alimentarios y sanitarios. Datos que, como señala Carlos Cuesta, no son consecuencia del activismo progresista sino de la iniciativa privada, la competencia y la búsqueda del beneficio.

El capitalismo bien implantado no produce fotografías fijas de ricos y pobres perpetuos, sino una alta movilidad social en la que los pobres de hoy no tienen por qué ser los pobres de mañana. Y, como explica Cuesta, "el botón de ese ascensor es la formación y el esfuerzo". Lo que el comunismo combate no es la desigualdad de oportunidades sino la desigualdad de resultados, que es la consecuencia natural y justa de que cada persona dé lo mejor de sí misma. En contraste, desde el capitalismo se puede luchar contra la desigualdad de oportunidad, una lucha que sí es legítima. Y es que "la igualdad de oportunidades no tiene nada que ver con la igualdad de resultados". "Los resultados tienen que ser distintos, ya que la desigualdad es una bendición", afirma.

La erosión progresiva de la propiedad privada es una de las derivas más peligrosas del mundo actual. Por supuesto, en esto la envidia representa un fantástico combustible político: la materia prima con la que los movimientos anticapitalistas construyen sus mayorías electorales prometiendo a unos lo que otros han ganado trabajando. Precisamente, Cuesta señala que "el ser humano tiene un enorme sentido común si le dejas en paz" y "el sistema democrático es el único sistema que funciona".

El libro de Carlos Cuesta recuerda que el único sistema que ha demostrado ser capaz de generar ese tiempo, ese bienestar y esa libertad es precisamente el que algunos se empeñan en demoler. Para profundizar en estas ideas y descubrir por qué el capitalismo sigue siendo la mejor defensa de la dignidad humana, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía Para Quedarte Sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.