El dato que olvida Sánchez: así enriquecen los inmigrantes sus países de origen

Los trámites para la regularización masiva de inmigrantes pactada por PSOE y Podemos ya están en marcha. El Gobierno estima que el número de beneficiarios de esta medida ronda las 500.000 personas. Sin embargo, asociaciones de policías alertan de que estas cifras están muy lejos de la realidad. "Probablemente van a ser más de un millón los beneficiarios de forma directa y más de dos millones de forma indirecta a través de reagrupaciones familiares", explicaba en un vídeo el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez.

Desde la izquierda política y mediática se afanan por justificar esta iniciativa escudándose en un supuesto beneficio económico para nuestro país que radicaría en la creación de riqueza por los trabajadores extranjeros que se incorporasen en nuestro mercado de trabajo. Sin embargo, además de concentrarse su mayoría en ocupaciones de baja cualificación –y, por tanto, de escaso valor añadido–, no todos los ingresos que generan los trabajadores extranjeros se quedan en España, pues estos envían parte de sus ganancias a los familiares que permanecen en sus países de origen.

Transferencia de rentas al extranjero

La inmigración es uno de los factores que, junto con el turismo y el gasto público, explican el crecimiento del PIB español. No obstante, esto no implica que España deba hacer depender su futuro económico de estos elementos: el turismo es una actividad estacional por definición y la mayoría de los inmigrantes en España se concentran en ocupaciones de baja cualificación. El problema, además, es que no todos los ingresos que generan los trabajadores extranjeros se quedan en España. De hecho, los pagos de remesas cada vez alcanzan una suma mayor. Así se desprende de los datos ofrecidos por el Banco de España.

De acuerdo con las estadísticas del organismo que preside José Luis Escrivá, en el año 2025 los pagos de remesas de trabajadores extranjeros sumaron un total de 12.207 millones de euros, lo cual supone un incremento del 6,5% en sólo un año, puesto en que 2024 esta cifra se situó en los 11.460 millones de euros. De hecho, el incremento desde el año 2018, cuando los pagos de remesas alcanzaron los 7.503 millones de euros, ha sido del 62,7%. De este modo, en la última década el incremento registrado es del 98,7%, desde los 6.144 millones de euros que sumaron los pagos de remesas en el año 2015.

En este sentido, cabe destacar que, entre los países que reciben más pagos de remesas procedentes de España, destacan especialmente los países hispanoamericanos. Como podemos comprobar a continuación, Colombia lideró el conjunto de países con 2.022 millones de euros en remesas recibidos en el año 2025 –concentrando el 16,5% del total–, seguido de Marruecos, con un total de 1.589 millones, y Ecuador, que recibió 986 millones de euros en pagos de remesas el año pasado.

Por su parte, los trabajadores extranjeros enviaron 771 millones de euros a República Dominicana, mientras que Paraguay recibió 693 millones de euros en pagos de remesas. Además, los pagos de remesas enviados a Perú alcanzaron los 666 millones de euros y los recibidos por Honduras se situaron en 612 millones. Del mismo modo, los trabajadores extranjeros enviaron desde nuestro país 564 millones de euros a Senegal en forma de remesas. En este contexto, Pakistán recibió 544 millones de euros en pagos de remesas y Bolivia otros 413 millones. De este modo, como muestra el gráfico, los doce países que recibieron más remesas sumaron 9.474 millones de euros.

Así las cosas, el pago de remesas por parte de trabajadores extranjeros en España cada vez supone un mayor peso en nuestra economía. Concretamente, considerando que, de acuerdo con los datos del INE, el PIB nominal español se situó en el año 2025 en los 1,68 billones de euros, podemos comprobar que los 12.207 millones de euros que supusieron los pagos de remesas representaron el 0,72% del PIB. Este porcentaje puede parecer mínimo, pero supone un incremento del 26% desde 2015, cuando los 6.144 millones de euros que sumaron los pagos de remesas equivalieron al 0,57% del PIB, que se situó en los 1,07 billones de euros.