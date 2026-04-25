La izquierda usa un informe engañoso del CSIC para culpar a los caseros de la crisis de vivienda

La crisis de la vivienda sigue siendo uno de los problemas que más afectan a los españoles y cuya solución no solo parece estar lejos de llegar, sino que todo apunta a que se seguirá agravando con el paso del tiempo bajo las políticas actuales. La solución que proponen la izquierda política y mediática no pasa por construir más vivienda ni por mejorar la seguridad jurídica de los propietarios, sino que, justamente, consiste en culpar a los caseros de los altos precios de la vivienda y en apelar por la mayor regulación e incluso por la expropiación de viviendas.

Esto es precisamente lo que ha vuelto a ocurrir con la publicación de un informe elaborado por el organismo público Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el que se agrupa a propietarios que tienen dos viviendas en alquiler con aquellos que poseen cinco, diez, quince o más de cien viviendas (estos últimos no suelen ser particulares, sino fondos de inversión o bancos).

En el siguiente hilo de X, uno de los autores, el activista y sociólogo Javier Gil hace un resumen del recién publicado informe:

1. Hoy publicamos nuevo informe ¿Quién controla el mercado del alquiler? 📌El 60,8% de las viviendas están en manos de multiarrendadores y empresas. 📌El 39,2% de las viviendas son de particulares con una vivienda en alquiler. Cada vez hay más concentración inmobiliaria 🧵 pic.twitter.com/N2yZaVDC06 — Javier Gil (@Gil_JavierGil) April 23, 2026

Las conclusiones del informe que presenta Javier Gil se resumen en dos puntos:

El 60,8% de las viviendas están en manos de multiarrendadores y empresas.

El 39,2% de las viviendas pertenecen a particulares que solo tienen una vivienda en alquiler.

Además, acompaña estos datos con un gráfico donde se observa el reparto.

Lo más llamativo es que incluya en el mismo grupo a los propietarios que tienen dos o tres viviendas con aquellos que poseen diez o más, y también con empresas, entidades bancarias o fondos de inversión.

Una trampa estadística

¿Qué sentido tiene mezclar a particulares con dos viviendas en alquiler con bancos o fondos que pueden tener cientos? Por otro lado, si se dispone de los datos desglosados, ¿por qué no se indica qué porcentaje corresponde a particulares con dos viviendas, con tres o con cuatro?

La respuesta no puede ser otra que el intento de manipular al lector, pues los pequeños propietarios tienen poco que ver con los grandes fondos de inversión. Con esta agrupación se consigue que el porcentaje de viviendas en manos de multiarrendadores y empresas parezca mucho mayor de lo que realmente es, ya que se incluyen propietarios que ni son grandes tenedores ni fondos de inversión. Se trata de una trampa estadística similar a decir que "el 100% de las viviendas en alquiler están en manos de particulares y empresas con una vivienda o más".

Pequeños propietarios

Por otro lado, si observamos los datos que publicó el Observatorio para el Alquiler en 2025, veremos que el 93,7% de los 2,48 millones de propietarios de viviendas que hay en España tienen una sola vivienda en alquiler. Mientras tanto, el 5,3% del total de propietarios tienen dos viviendas en alquiler y el 1,3% tienen tres o más. Esto significa que 2,58 millones de los 3,9 millones de viviendas en alquiler pertenecen a pequeños propietarios (entendiendo como tales solo a aquellos que poseen una o dos viviendas). Esta cifra representa el 66% del total. Por lo tanto, no es cierto que el mercado de la vivienda en alquiler esté controlado por una pequeña élite.