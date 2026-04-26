Por qué la izquierda no presume de uno de sus mayores logros

Hace unos días, Fedea publicaba uno de mis informes favoritos. No puedo decir que cada año lo espere con curiosidad; porque los resultados son similares a los de ediciones anteriores; y porque son los previsibles. Pero sí es cierto que compruebo con cierta frecuencia, hasta que lo llevan por fin a su web. Se trata del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, que firman Julio López Laborda, Carmen Marín y Jorge Onrubia.

Como su nombre, poco enigmático, indica, se trata de un análisis de cuánto pagamos los españoles en impuestos y cuánto recibimos a cambio del Estado. Una especie de suma-resta que nos explica cuál es el saldo medio del hogar español.

Evidentemente, no está personalizado. Sería imposible: de hacer y de desarrollar una herramienta así. En realidad, el reparto se hace por percentiles de ingresos. Es decir, lo que los autores intentan es calcular cuál es el reparto fiscal medio de los hogares en función de lo que ganan.

Quizás la tabla más conocida sea la que mostramos (página 42). En ella encontramos los hogares divididos por quintiles. El Quintil 1 incluye al 20% de los hogares con ingresos más bajos. El Centil 100 al 1% de los que más ganan.

Ninguna sorpresa. Los que ganan poco casi siempre son receptores netos en términos fiscales (83% en el año 2023). Es decir, reciben más del Estado en términos de transferencias y servicios públicos —en el estudio se hace una imputación de cuánto suponen la Sanidad y la Educación para los diferentes tipos de hogares— de lo que pagan en impuestos. A cambio, a los que están en el Percentil 100, les sale a pagar casi siempre: sólo un 5% —y nos gustaría saber quiénes son, porque incluso esa cifra es llamativa— sale ganando en el suma-resta con el Estado.

La segunda tabla relevante es la que nos muestra cómo se distribuyen estos hogares en cuanto a ingresos de mercado y cómo están tras la redistribución fiscal. Así, primero tenemos la "Renta de Mercado Ampliada", en la que se incluyen las remuneraciones logradas en el mercado —salarios, ingresos de autónomos, dividendos y rentas del capital…— y tres componentes más de menos relevancia —las transferencias netas entre hogares, las rentas procedentes de planes privados de pensiones y las indemnizaciones por despido—. Con esto tenemos lo que un hogar gana cada año antes de que aparezca Papa-Estado.

Luego, tenemos la renta bruta, que es la que queda tras recibir transferencias del Estado. Por supuesto, el Estado no sólo abona transferencias, sino que nos cobra impuestos. De ahí que la renta bruta se transforme en "renta disponible". Y a eso se le añade la imputación de los servicios de Sanidad y Educación para obtener la "renta disponible extendida". Simplificando un poco, podríamos decir que si la diferencia entre la renta disponible extendida y la renta de mercado ampliada es positiva… tu saldo fiscal es positivo: pagas menos impuestos de lo que recibes del Estado. Si es negativa, es al revés: pagas menos, recibes menos.

Hasta aquí, nada nuevo. Quizás podríamos entrar en una discusión sobre el detalle. Los autores explican que "con el propósito de ofrecer una visión más completa del impacto redistributivo del sector público, incluimos una estimación de la contribución al mismo de los gastos públicos distintos de las prestaciones monetarias o en especie analizadas, como los servicios públicos generales, la defensa, la protección del medio ambiente o los asuntos económicos". Por eso, podríamos preguntarnos cómo se contabilizan estas partidas y se hace ese reparto. ¿Y Sanidad y Educación? Parece claro que el punto de partida es el Presupuesto público. Y desde una perspectiva más liberal —que priorice la reducción del gasto público— siempre podría pensarse en que sería posible ofertar esos servicios con más calidad o a un coste más bajo. Ya decíamos que puede ser una discusión apasionante.

Como vemos, hay muchos temas para el debate. Pero más allá de esas cuestiones, los resultados son inequívocos: los que más tienen, más pagan. Y no una cantidad menor. Para ese percentil 100, el saldo negativo está cerca de los 100.000 euros. Alguien pensará que es poco. Pero los afectados seguramente creerán que es una barbaridad.

O miremos a los integrantes del decil 9 —es decir, los que van del 80 al 90—: hablamos de hogares con una renta ampliada de mercado de 82.000 euros. Un matrimonio en el que trabajan los dos, con un par de empleos fijos y un nivel medio, ya está ahí. Con dos sueldos brutos de 35.000-40.000 euros (una cifra a la que hay que añadir las cotizaciones a cargo del empresario), formas parte de este grupo. Pues bien, los integrantes de este hogar, que ni mucho menos pensarían en sí mismos como ricos, tienen un saldo fiscal negativo (de media) de casi 14.500 euros.

Por ahí, por estas cifras, está la explicación a la pregunta con la que titulamos esta columna. Por qué estos datos no son más conocidos. Por qué la izquierda española no los publicita más. Y no sólo la española: el otro día leía en redes sociales a un economista norteamericano que protestaba porque había escuchado decir a un político de su país algo así como que "los ricos tenían que empezar a pagar más impuestos" y que "no podía ser que la clase media llevase la carga mientras los más pudientes se libraban". Lo que este economista —no especialmente liberal— clamaba es que hay pocos lugares comunes más falsos. Esto de que los ricos no pagan impuestos es una mentira sideral. Claro que pagan; y muchos. Podemos discutir si deberían pagar más. Pero no nos engañemos, en todos los países occidentales, también en España, el grueso del Estado del Bienestar lo sostienen los que se sitúan en el último quintil.

Es verdad que los que están en el Percentil 100 a veces tienen impuestos sobre la renta algo más bajos de lo que podríamos esperar, porque buena parte de sus ingresos llega de rentas del capital, que suelen tener tipos más bajos. Pero no nos hagamos trampas.

Mi intuición es que lo que le da miedo a la izquierda es que el votante medio mire esa tabla, la interprete y comience a sacar conclusiones. Que piense en los hogares del Quintil 4 —los que van del 60 al 80— y vea su ingreso de mercado —que incluye cotizaciones sociales del empleador—. Y que haga cuentas y vea que un hogar muy normalito, con un par de sueldos más bien tirando a medio-bajos, de unos 25.000-27.000 euros (1) ya está en ese quintil, lo que habla muy mal de la economía española; y (2) también tiene un saldo fiscal medio negativo.

O que miren la tabla de los hogares que ganan y pierden. Y que vean que apenas el 50% está en un lado y el 50% en el otro. Nada de esa retórica de nuestros partidos según la cual sólo Amancio Ortega, Rafa Nadal y algunos otros millonarios parecidos acaba pagando más impuestos de lo que recibe del Estado. Por supuesto: no es así. Un Estado del Bienestar como el español —o como cualquier otro de Europa— sólo se sostiene sobre los hombros de las clases medias.

Al final, las cuentas son sencillas: hogares con uno o dos miembros trabajando, sin pensionistas, con empleo fijo y salarios medios… a estos les sale la cuenta anual negativa casi seguro. Hogares con ingresos bajos —porque no tienen empleo o porque tienen empleos muy precarios—: estos suelen salir beneficiados. Pensionistas o receptores de ayudas públicas cuantiosas —ejemplo: Ingreso Mínimo Vital—: estos están en la parte a la que le sale rentable.

Esto es lo que debería explicar cualquier político honesto que trate a sus ciudadanos con normalidad. Pero no quieren. Prefieren mantener la ficción de "los ricos pagan y las clases medias salen beneficiadas del saldo fiscal". Es curioso, esta redistribución masiva debería ser lo más celebrado por la izquierda europea. Es su gran logro. A mí no me gusta, pero se supone que es en lo que se basa la socialdemocracia. ¿Por qué les dará vergüenza explicarlo?