¿El menú del día, en peligro? La nueva rutina de comer en el supermercado se impone por los precios prohibitivos

Cada vez más supermercados en España, como Mercadona o Alcampo, han incorporado espacios donde los clientes pueden consumir los platos preparados que adquieren en el propio establecimiento. Una tendencia en auge que, según datos de Worldpanel by Numerator, ya suma 1,3 millones de consumidores en nuestro país.

Desde Libertad Digital hemos salido a la calle para conocer por qué cada vez más personas optan por esta alternativa frente al tradicional menú del día. Las respuestas coinciden en tres factores clave: rapidez, precio y comodidad.

Uno de los entrevistados lo resume con claridad: estas zonas le parecen "muy bien, muy útiles para los que trabajan cerca", ya que permiten "escoger lo que más te guste" entre varios platos preparados y comer allí mismo. En su caso, reconoce que prefiere esta opción frente al restaurante porque es "más rápido" y le permite "volver al trabajo cuando quiero", sin tener que invertir "al menos una hora" en la comida.

Aunque admite que el menú del día puede ser "más completo", insiste en que aquí la clave está en la flexibilidad: "voy a lo que yo quiero" y no pierdo tanto tiempo.

La falta de tiempo marca la elección

Otro de los encuestados pone el foco directamente en el tiempo disponible: "tengo solo una hora para comer", explica, y por eso valora especialmente la rapidez del servicio. "Puedo llegar, comprar y me voy. Es mucho más fácil y luego tengo más tiempo para descansar", añade.

En la misma línea, una trabajadora que acude con frecuencia a uno de estos supermercados reconoce que la cercanía es determinante. "Como trabajo aquí, la oficina está al lado, suelo venir bastante, a lo mejor dos veces en semana", explica. En su caso, opta por llevarse la comida, pero destaca que es "otra alternativa un poco más económica a cualquier restaurante". El factor económico aparece de forma recurrente. Esta misma entrevistada lo confirma: "es mucho más económico que ir a cualquier restaurante o cafetería".

Otro trabajador, que combina teletrabajo con presencialidad, asegura que cuando acude a la oficina suele recurrir a estos platos porque "los precios son prohibitivos" en muchos menús del día. Frente a eso, valora que un plato preparado "sale más o menos económico" y, sobre todo, la "inmediatez" de poder comprarlo y llevárselo rápidamente.

Más allá del precio y el tiempo, algunos consumidores destacan la variedad como uno de los grandes atractivos. "La oferta variada es importante para el usuario, porque al final poder elegir es lo importante", señala uno de los entrevistados, que considera que estos platos ya no son "el típico plato preparado industrial", sino "algo diferente".

También hay quien valora aspectos más prácticos del día a día. Un trabajador de la construcción explica que para él es "una gran ventaja" poder calentar la comida en el propio supermercado: "no hay donde calentar" en su entorno laboral, por lo que disponer de microondas marca la diferencia.

En algunos casos, incluso, se ha convertido en un hábito diario. "Una vez al día en la hora del almuerzo", reconoce otro cliente, que destaca la "variedad" y el hecho de que sea "fácil de tomar, calentar y consumirlo".

¿El fin del menú del día?

Aunque muchos entrevistados no creen que el menú del día vaya a desaparecer, sí reconocen un cambio claro en los hábitos. "Seguramente habrá gente que prefiera el menú del día porque es más completo", admite uno de ellos, pero insiste en que la rapidez y la comodidad están inclinando la balanza.

Los datos respaldan esta percepción. El consumo de comida preparada, tanto para llevar como para consumir en el propio establecimiento, no ha dejado de crecer en los últimos años. Solo en 2025, 6,9 millones de personas compraron comida en supermercados para consumir fuera del hogar, mientras que el consumo in situ se ha duplicado. Detrás de este cambio hay una realidad evidente: el 47% de los españoles asegura no tener tiempo libre.