Sánchez lanza otro "Plan de Vivienda" mientras los proyectos de VPO caen un 23%

El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de presentar el nuevo Plan Estatal de Vivienda para el periodo comprendido entre 2026 y 2030, pero las cifras disponibles muestran que sus iniciativas en este campo arrojan resultados cada vez menos satisfactorios. Así lo demuestran las cifras del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio competente.

El primer indicador en el que podemos fijarnos para evaluar esta cuestión es la serie que detalla las operaciones de compraventa de viviendas protegidas. Los últimos datos facilitados por el INE muestran que estas transacciones no solamente no están aumentando, sino que vienen de anotarse una caída interanual del 8% en comparación con las cifras de comienzos del ejercicio pasado.

Si se agregan todos los proyectos de vivienda protegida que recibieron una calificación definitiva y se comparan los números de 2024 con los de 2025, encontramos también que el desempeño ha ido a peor, puesto que esta serie arroja un descenso del 23% y apunta un total de poco más de 11.000 inmuebles, cifra que equivale al 0,05% del número total de hogares de nuestro país (19,3 millones).

Huelga decir que los actuales niveles de actividad promotora en VPO se sitúan a años luz de las cifras alcanzadas en la década de los 2000. En 2011, el número de calificaciones definitivas fue de 58.000, casi sextuplicando los datos de 2025. Incluso si nos fijamos en las calificaciones provisionales, encontramos que esta rúbrica cae de 34.000 a 15.000 durante el mismo periodo de tres lustros.

Para revertir esta situación, algunos Gobiernos autonómicos están tomando medidas como la revisión al alza del precio abonado a los desarrolladores o el incremento de los parámetros de densidad y edificación. Es el caso de Madrid, donde el precio abonado a los encargados de desarrollar las viviendas del llamado Plan VIVE fue actualizado en 2024 tras quince años congelado, lo que ha permitido que la Comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso sume en 2025 el 53% de las viviendas protegidas desarrolladas en España, habiendo completado ya 5.300 pisos, teniendo prevista la entrega de 3.200 llaves en 2026 y estando previstos otros 14.000 desarrollos en 2027.