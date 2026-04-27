La estafa de las casas de Sánchez

En El Programa de Cuesta, se ha puesto bajo la lupa la gestión en materia de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez, recuperando una serie de promesas que el presidente realizó en el año 2021. En aquel entonces, el jefe del Ejecutivo celebraba lo que calificaba como el hito de aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, prometiendo convertir un postulado constitucional en un derecho real para los jóvenes y para aquellos sectores que se sentían excluidos del mercado de compra y alquiler.

Sin embargo, la realidad que se describe en los micrófonos de Libertad Digital es radicalmente distinta a la propaganda oficial. Beatriz García ha señalado que, tres años después de aquel anuncio, el balance de viviendas construidas por el Gobierno es prácticamente nulo. Se critica que las viviendas de Sánchez son casas fantasma o, directamente, "humo", ya que el Ejecutivo no ofrece datos concretos sobre cuántas están realmente ocupadas, construidas o incluso en fase de ejecución.

El análisis subraya una paradoja sangrienta: a pesar de la retórica gubernamental, el precio del metro cuadrado en España se encuentra en niveles de récord histórico. Se recuerda que en el año 1995 el precio se situaba en 671 euros, mientras que en la actualidad se ha triplicado, superando incluso los niveles alcanzados durante la fatídica burbuja inmobiliaria del año 2008. Este fracaso se atribuye directamente a las políticas intervencionistas que, lejos de facilitar el acceso, han tensionado aún más el mercado.