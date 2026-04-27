El coladero del PSOE: el "arraigo familiar" dispara un 668% los permisos de residencia desde 2022

Si hay una figura que en los últimos días está adquiriendo un mayor protagonismo ante el público del que suele tener, esa es la del "arraigo familiar" con la última regularización extraordinaria de inmigrantes. Este mecanismo, que permite obtener la residencia legal en nuestro país, no ha hecho más que crecer desde que en 2022 se relajara el Reglamento de Extranjería y podría acabar siendo un coladero aún mayor en los próximos años.

En primer lugar, conviene aclarar qué es el arraigo familiar: se trata de una autorización de residencia temporal que permite a los extranjeros residir legalmente en España si acreditan un vínculo directo con ciudadanos españoles o, en ciertos supuestos, con extranjeros que ya residen legalmente en el territorio.

Basta con mirar cómo ha crecido el número de personas con este tipo de permiso: mientras que en junio de 2022 (antes de la reforma) había 32.929 personas, en diciembre de 2025 la cifra ascendía a 253.072. Un crecimiento del 668,5% entre ambas fechas.

En los siguientes gráficos podemos ver la evolución entre junio de 2022 y diciembre de 2025, tanto en el total como desglosada por grupos de edad:

Como se puede ver, en todos los grupos de edad el crecimiento ha sido notable, pasando de cifras muy bajas a cifras muy altas. Si desglosamos el crecimiento por grupos de edad, obtenemos los siguientes datos:

0-15 años: +59.275% (comparando con septiembre de 2022)

+59.275% (comparando con septiembre de 2022) 16-24 años: +909,6%

+909,6% 25-34 años: +439,2%

+439,2% 35-44 años: +401,4%

+401,4% 45-54 años: +691,3%

+691,3% 55-64 años: +3.079,4%

+3.079,4% 65 años y más: +102.775%

Así pues, vemos que el crecimiento en el número de personas con permiso de residencia por arraigo familiar no solo es descomunal en términos absolutos, sino también en términos relativos. En algunos grupos de edad ha pasado de casi no utilizarse (o no utilizarse directamente) a ser muy empleado en los últimos años.

El Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, también muestra la procedencia de las 253.072 personas que, en diciembre de 2025, contaban con un permiso de residencia por arraigo familiar en España. En el siguiente gráfico podemos ver su origen por continentes o grandes regiones del mundo.

En dicho gráfico se puede observar como el 82% de las 253.072 personas con permiso de residencia por arraigo familiar que hay en España provienen de América Latina, mientras que un 13% provienen de África, un 2% de Europa no comunitaria, un 1,8% de América del Norte o un 1,6% de Asia.

Como no podría ser de otra forma, dado que el 82% de los permisos se conceden a personas latinoamericanas, los diez países con más personas con permiso de residencia por arraigo familiar son de América Latina, a excepción de Marruecos, que se cuela en este top-10.

En el ranking mostrado podemos ver cómo Colombia lidera la clasificación con 70.329 permisos, seguida de Perú (25.860), Marruecos (21.684), Venezuela (17.677), Cuba (17.419), Paraguay (12.277), Brasil (11.382), Argentina (11.375), Ecuador (9.673) y Honduras (9.011).