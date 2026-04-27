La DGT gasta 45.000 euros en sombrillas por el calor que pasan sus examinadores

La Dirección General de Tráfico (DGT) anunció el pasado 24 de abril que había formalizado un contrato público para adquirir hasta 300 sombrillas para sus distintos centros de trabajo, un contrato que ha tenido un coste de 44.997 euros y que ha sorprendido especialmente por la justificación dada por el organismo público dirigido por Pere Navarro.

En los últimos tiempos, Navarro ha estado en el punto de mira por su obsesión con restringir el uso de coches particulares en el centro de las ciudades y por su intención de prohibir por completo que cualquier persona que haya consumido alcohol pueda conducir. A esto se suma toda la polémica generada por la implantación y el uso de la baliza v16, de la que hemos hablado en numerosas ocasiones en este medio.

Como decimos, la DGT ha anunciado en la Plataforma de Contratación del Sector Público (aquí se puede ver) que ha adquirido un total de 300 unidades de sombrillas para sus distintos centros de trabajo, ya que considera que el estado de las sombrillas en algunos centros de trabajo no es el adecuado. Estas 300 sombrillas no se entregarán todas de golpe, sino que 140 sombrillas se entregarán este 2026, en 2027 se entregarán 10 sombrillas y, por último, en 2028 se entregarán las 150 sombrillas restantes.

300 sombrillas por 44.997 euros

La principal justificación para esta compra, según la DGT, tiene que ver con la adopción de "medidas urgentes en materia de prevención de riesgos laborales en episodios de altas temperaturas". El siguiente párrafo extraído de la memoria justificativa es muy clarificador a este respecto:

"El Servicio de Prevención de la Dirección General de Tráfico tiene identificados los puestos de trabajo de este Organismo especialmente expuestos conforme a la descripción de la evaluación de riesgos laborales definida para cada uno de ellos. Y el 26 de junio de 2023 se aprobó una Instrucción interna, "RRHH 2023/13 Trabajos con riesgo de exposición a temperaturas elevadas", en la que, además de recoger los puestos de trabajo especialmente expuestos, se adoptaron medidas de adaptación de las jornadas de trabajo y se establecieron una serie de medidas técnicas a llevar a cabo durante los meses de verano, como es la de habilitar sitios de descanso cubiertos o a la sombra (con sombrillas o similares) y permitir a los trabajadores que realicen los descansos entre pruebas en dependencias interiores, siempre y cuando las circunstancias lo permitan".

La justificación: el calor que pasan los examinadores

En Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con la DGT y nos han confirmado que estas 300 sombrillas se han adquirido para los examinadores, ya que es habitual que estos trabajadores permanezcan una media de seis horas en las pistas de examen expuestos a altas temperaturas. El número de examinadores que tiene la DGT en plantilla ronda los 900 en total (datos de julio de 2025), según declaró su director.

Así pues, la DGT se ha gastado 150 euros por cada sombrilla para combatir, según cuentan desde el organismo público, las altas temperaturas que sus examinadores llegan a soportar en verano tras pasar varias horas expuestos al sol durante los exámenes.