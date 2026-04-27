El precio de la gasolina y el diésel se estabiliza y da una tregua a los conductores

La media de los carburantes este 27 de abril es de aproximadamente 1,689 euros por litro. Esto significa una disminución de 0,05 euros respecto al precio de comienzos del mes, cuando se situaba en 1,739. En términos generales, el precio de los carburantes se mantiene estable de ayer a hoy, sin variaciones en ninguno de los principales tipos.
La gasolina Sin Plomo 95 se sitúa en 1,519 euros por litro en ambos días, al igual que la Sin Plomo 98, que permanece en 1,688 euros. En cuanto al diésel, el Gasóleo A también repite en 1,731 euros, mientras que el Gasóleo A+ se mantiene en 1,819 euros por litro, reflejando una jornada sin cambios en los precios.
Diferencia entre provincias
En la gasolina Sin Plomo 95, el precio varía desde los 1,493 euros en Sevilla, donde es más barata, hasta los 1,594 euros por litro en Barcelona, donde alcanza su valor más alto. En la Sin Plomo 98, el coste oscila entre los 1,678 euros de Murcia y los 1,743 euros de Toledo.
Por su parte, el Gasóleo A presenta su precio mínimo en Toledo, con 1,709 euros, y el máximo en Vizcaya, con 1,763 euros; finalmente, el Gasóleo A+ también registra su valor más bajo en Toledo con 1,755 euros y el más alto en Zaragoza, donde se sitúa en 1,839 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,538 euros
- Sin Plomo 98: 1,695 euros
- Gasóleo A: 1,726 euros
- Gasóleo A+: 1,786 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,594 euros
- Sin Plomo 98: 1,714 euros
- Gasóleo A: 1,749 euros
- Gasóleo A+: 1,824 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,521 euros
- Sin Plomo 98: 1,701 euros
- Gasóleo A: 1,74 euros
- Gasóleo A+: 1,819 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,493 euros
- Sin Plomo 98: 1,701 euros
- Gasóleo A: 1,743 euros
- Gasóleo A+: 1,82 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,578 euros
- Sin Plomo 98: 1,703 euros
- Gasóleo A: 1,758 euros
- Gasóleo A+: 1,839 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,56 euros
- Sin Plomo 98: 1,743 euros
- Gasóleo A: 1,709 euros
- Gasóleo A+: 1,755 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,521 euros
- Sin Plomo 98: 1,678 euros
- Gasóleo A: 1,749 euros
- Gasóleo A+: 1,803 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,566 euros
- Sin Plomo 98: 1,713 euros
- Gasóleo A: 1,763 euros
- Gasóleo A+: 1,802 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,519 euros
- Sin Plomo 98: 1,699 euros
- Gasóleo A: 1,752 euros
- Gasóleo A+: 1,802 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,53 euros
- Sin Plomo 98: 1,683 euros
- Gasóleo A: 1,742 euros
- Gasóleo A+: 1,803 euros
Los precios de los carburantes pueden variar a lo largo de la jornada.