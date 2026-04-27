El precio de la gasolina y el diésel se estabiliza y da una tregua a los conductores

La media de los carburantes este 27 de abril es de aproximadamente 1,689 euros por litro. Esto significa una disminución de 0,05 euros respecto al precio de comienzos del mes, cuando se situaba en 1,739. En términos generales, el precio de los carburantes se mantiene estable de ayer a hoy, sin variaciones en ninguno de los principales tipos.

La gasolina Sin Plomo 95 se sitúa en 1,519 euros por litro en ambos días, al igual que la Sin Plomo 98, que permanece en 1,688 euros. En cuanto al diésel, el Gasóleo A también repite en 1,731 euros, mientras que el Gasóleo A+ se mantiene en 1,819 euros por litro, reflejando una jornada sin cambios en los precios.

Diferencia entre provincias

En la gasolina Sin Plomo 95, el precio varía desde los 1,493 euros en Sevilla, donde es más barata, hasta los 1,594 euros por litro en Barcelona, donde alcanza su valor más alto. En la Sin Plomo 98, el coste oscila entre los 1,678 euros de Murcia y los 1,743 euros de Toledo.

Por su parte, el Gasóleo A presenta su precio mínimo en Toledo, con 1,709 euros, y el máximo en Vizcaya, con 1,763 euros; finalmente, el Gasóleo A+ también registra su valor más bajo en Toledo con 1,755 euros y el más alto en Zaragoza, donde se sitúa en 1,839 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,538 euros

Sin Plomo 98: 1,695 euros

Gasóleo A: 1,726 euros

Gasóleo A+: 1,786 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,594 euros

Sin Plomo 98: 1,714 euros

Gasóleo A: 1,749 euros

Gasóleo A+: 1,824 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,521 euros

Sin Plomo 98: 1,701 euros

Gasóleo A: 1,74 euros

Gasóleo A+: 1,819 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,493 euros

Sin Plomo 98: 1,701 euros

Gasóleo A: 1,743 euros

Gasóleo A+: 1,82 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,578 euros

Sin Plomo 98: 1,703 euros

Gasóleo A: 1,758 euros

Gasóleo A+: 1,839 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,56 euros

Sin Plomo 98: 1,743 euros

Gasóleo A: 1,709 euros

Gasóleo A+: 1,755 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,521 euros

Sin Plomo 98: 1,678 euros

Gasóleo A: 1,749 euros

Gasóleo A+: 1,803 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,566 euros

Sin Plomo 98: 1,713 euros

Gasóleo A: 1,763 euros

Gasóleo A+: 1,802 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,519 euros

Sin Plomo 98: 1,699 euros

Gasóleo A: 1,752 euros

Gasóleo A+: 1,802 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,53 euros

Sin Plomo 98: 1,683 euros

Gasóleo A: 1,742 euros

Gasóleo A+: 1,803 euros

Los precios de los carburantes pueden variar a lo largo de la jornada.