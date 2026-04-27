El grupo Atitlan, fundado por Roberto Centeno, el yerno de Juan Roig, y Aritza Rodero, creará una piscifactoría de lenguado en las instalaciones de la antigua central nuclear de Lemóniz, en Vizcaya, más de cuatro décadas después del abandono del proyecto energético.

La iniciativa se desarrollará a través de la concesionaria Aquacría Basordas, que se integrará en Sea Eight, la división de acuicultura del grupo empresarial. El proyecto se enmarca en el plan del Gobierno del País Vasco, propietario de los terrenos desde 2019, para dar un nuevo uso a estas instalaciones.

Inversión millonaria

El futuro parque acuícola contará con una inversión público-privada de 170 millones de euros a lo largo de diez años. Según las previsiones de los promotores, generará alrededor de 200 puestos de trabajo una vez esté en funcionamiento.

Las instalaciones ocuparán una superficie de 46.600 metros cuadrados, en los que se desarrollarán todas las fases del ciclo productivo del lenguado. Esto incluye desde la eclosión y cría larvaria hasta el engorde y la preparación para su comercialización. A pleno rendimiento, la planta tendrá una capacidad de producción de 3.000 toneladas anuales de lenguado.

El presidente del Gobierno autonómico, Imanol Pradales, ha afirmado que "esto es mucho más que una piscifactoría". Para el presidente del Gobierno vasco se trata de un espacio que "evoca a un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje" y que constituía "una herencia incómoda".

Según Pradales, este primer plan para su rehabilitación "aspira a ser un referente internacional", pues "aúna I+D+i, talento y tecnología de última milla muy avanzada" y es "sostenible económica, social y medioambientalmente".

La puesta en marcha del proyecto se llevará a cabo en tres fases a lo largo de la próxima década. La primera de ellas comenzará a partir de 2027. Se espera que esta fase inicial empiece a ser productiva dos años después. De este modo, y en función de los ciclos biológicos de la especie, los primeros lenguados criados en Lemóniz podrían llegar al mercado en 2030.

Aquacría Basordas se integrará en Sea Eight, la filial de Atitlan especializada en acuicultura. Esta compañía ya opera otras instalaciones dedicadas a la cría de lenguado en Gijón, Cambados y en las localidades portuguesas de Torreira y Póvoa de Varzim.