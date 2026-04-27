Fallece a los 44 años María Campuzano, portavoz de la 'Alianza contra la Pobreza Energética'

La portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética y miembro de Ingeniería Sin Fronteras, María Campuzano, ha fallecido a los 44 años. Así lo han informado ambas organizaciones en un comunicado conjunto publicado este domingo, donde subrayan su labor como "referente en la defensa del derecho a la energía y la lucha contra la pobreza energética".

Lo cierto es que este comunicado conjunto de ambas organizaciones constituye la única fuente de información sobre el fallecimiento difundida hasta el momento. En él se recoge tanto la comunicación de la muerte como un mensaje de reconocimiento a su trayectoria dentro de los colectivos en los que participaba.

Ambas organizaciones ponen en valor su papel dentro de la organización y su implicación en las causas que defendía. Así, informan de que "nos deja nuestra estimada María; compañera, amiga, referente de la lucha contra la pobreza energética, por la vivienda digna, y combatiendo incansable ante los abusos y la impunidad de las grandes empresas transnacionales y del oligopolio energético".

Al respecto, en el comunicado destacan que Campuzano ha sido "una persona inspiradora que ha sabido dejar el mundo mejor de cómo se lo encontró, con paso firme, y a la vez con una sensibilidad sin precedentes, siempre al servicio del movimiento y de las luchas, las pequeñas y las grandes". De este modo, aseguraban que "María nos ha enseñado a todas y todos nosotros a no hacer ningún paso atrás, a poner la vida en el centro y a señalar siempre las vulneraciones flagrantes de derechos aquí y en todas partes".

Así las cosas, recuerdan que Campuzano, "hermanada con movimientos y desde la solidaridad internacional, ha iniciado alianzas que son clave para la organización colectiva por el derecho a la energía y la soberanía energética de los pueblos a escala mundial". De hecho, cabe detallar que ejercía como portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética y formaba parte de Ingeniería Sin Fronteras, organización con la que mantenía una vinculación activa en el ámbito de la cooperación y la defensa de derechos sociales.