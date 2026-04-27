Fitch vuelve a elevar el rating de la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha vuelto a mejorar su calificación crediticia tras la nueva subida del rating por parte de la agencia Fitch, que ha elevado hoy la nota de la región desde A- hasta A, con perspectiva estable. La firma justifica esta revisión al alza en la mejora del perfil financiero de la Comunidad, gracias al buen comportamiento de los ingresos y a la contención del gasto registrada en 2025, así como en la sostenibilidad de su deuda y en el sólido acceso a los mercados de capitales.

Fitch destaca que la Comunidad de Madrid se ha consolidado como el principal motor económico de España, al aportar el 19,8% del PIB nacional. La economía madrileña creció un 3% el año pasado, dos décimas por encima de la media española, encadenando varios ejercicios consecutivos de avance superior al del conjunto del país.

La CAM aporta el 19,8% del PIB nacional

En Libre Mercado ya hemos contado en numerosas ocasiones como la CAM es el auténtico motor económico de España, siendo además una de las regiones que más aporta al Sistema de Financiación Autonómica y de las que menos recibe. En concreto, la Comunidad de Madrid aportó en 2023 el 33,5% de toda la financiación de todas las CCAA.

La deuda de la región cerró 2025 en el 11,3% del PIB, según los últimos datos del Banco de España, la más baja entre todas las autonomías sin régimen especial y 8,9 puntos por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 20,2%. Esta posición refuerza la solvencia del Ejecutivo autonómico y pone de manifiesto el rigor en la gestión de las cuentas públicas. En paralelo a la situación de Madrid, en Cataluña la deuda alcanzó el 28,2% del PIB.

Asimismo, Fitch valora positivamente el sólido perfil de liquidez de la Comunidad de Madrid, con un acceso recurrente a los mercados de capitales que le permite cubrir sus necesidades de financiación sin necesidad de acudir a los mecanismos puestos en marcha por el Estado, a los que otras CCAA sí concurren de manera habitual. Esta circunstancia otorga a la región una mayor autonomía financiera y refuerza su credibilidad ante los inversores internacionales.

También lidera la atracción de inversión extranjera

En este sentido, no hay más que ver como la región presidida por Isabel Díaz Ayuso fue capaz de atraer hasta el 67,7% de toda la inversión extranjera en España en 2024 (datos más recientes), consiguiendo 26.305 millones de euros sobre un total de 38.834 millones de euros. Dentro de los sectores donde hubo mayor inversión en la CAM, se encuentra el sector de las Telecomunicaciones, el de Suministros de energía y el de Servicios de información.

La Comunidad de Madrid consolida así su posición como la autonomía española de régimen general con mayor solvencia financiera, alineada con la calificación del Estado según la mayoría de las agencias de rating internacionales, un reconocimiento que refuerza su atractivo como destino de inversión y su capacidad para mantener unos servicios públicos de calidad con una fiscalidad baja.