Ifema arrasa en 2025: eleva sus ingresos un 22% y gana 18,7 millones de euros

Ifema Madrid cerró 2025 con unos ingresos de 216,8 millones de euros y un beneficio neto de 18,7 millones, según las cuentas aprobadas por su Junta Rectora. La institución consolida así su crecimiento en un ejercicio marcado por el impulso de sus principales ferias, el aumento de la actividad internacional y la expansión de su programación profesional y de ocio.

El balance económico de 2025 refleja un incremento del 22% en los ingresos respecto a 2023, ejercicio comparable por la naturaleza bienal de parte de sus ferias. El beneficio neto creció un 165,8%, mientras que el Ebitda se situó en 42,8 millones de euros, un 56,8% más que en el mismo periodo de referencia.

La entidad subraya que el avance se apoya en el desarrollo de sus grandes convocatorias y en la mayor comercialización de espacio expositivo, que alcanzó 1.371.990 metros cuadrados netos, un 28% más que en 2023.

La actividad ferial y el crecimiento

Durante 2025, Ifema Madrid organizó un total de 75 ferias profesionales, además de 14 congresos, 4 ferias internacionales, 46 grandes eventos de ocio y 566 convenciones y otras actividades. A ello se suman 24 ferias en formato digital.

José Vicente de los Mozos, presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA MADRID, presenta los resultados del ejercicio 2025 de IFEMA MADRID. Datos que hablan de liderazgo. Datos que impulsan el futuro.#Sientelainspiracion en #IFEMADRID pic.twitter.com/55GcFyFfJ9 — IFEMA MADRID (@IFEMA) April 27, 2026

En conjunto, participaron 27.670 empresas expositoras, con un aumento de compañías internacionales que superan el 22% del total. Entre las principales citas, Fitur reunió a 9.500 empresas de 156 países y 255.000 visitantes, mientras que Arcomadrid contó con 214 galerías de 36 países y 95.000 asistentes.

Fruit Attraction registró 2.485 empresas de 64 países y más de 120.000 visitantes, con un crecimiento del 13%. Por su parte, la Semana Internacional de la Electrificación y la Descarbonización sumó 800 empresas y más de 57.000 visitantes, y Motortec alcanzó 710 expositores y más de 65.500 visitantes. La nueva feria Privel incorporó 269 empresas expositoras y 4.873 profesionales de 46 países.

Internacionalización

La actividad exterior también avanzó con nuevas ediciones de eventos como Fruit Attraction São Paulo, Arcolisboa, Motortec Chile y ESS+ en Colombia.

En Madrid, la presencia internacional se mantiene elevada: el 48% de los visitantes proceden de la Unión Europea, el 20% de Centro y Sudamérica, el 9% de Norteamérica, el 8% del resto de Europa, el 8% de Asia y el 7% de África.

La red exterior de Ifema Madrid se amplió hasta 47 países, con nuevas representaciones en India, Oriente Medio, Países Nórdicos y Sudeste Asiático.

El área MICE acogió 14 congresos internacionales con más de 63.000 asistentes. Destacan el Congreso Europeo de Urología, con 10.000 participantes, y el Congreso Mundial de Cardiología, que reunió a cerca de 30.000 profesionales. También sobresalen el SAP Sapphire, con 7.000 visitantes, y el Amazon Web Services Summit, con 9.000 delegados.

Ifema Madrid realizó en 2025 inversiones por 49,6 millones de euros, destinadas a proyectos como una planta fotovoltaica, renovación de luminarias, un nuevo aparcamiento de camiones y mejoras en restauración. En materia ambiental, la entidad midió la huella de carbono en cerca del 50% de sus eventos y ha reducido sus emisiones un 90% en los últimos nueve años. Además, recicla el 88,76% de los residuos y utiliza energía eléctrica 100% renovable certificada. En los últimos ocho años, ha reducido consumos como el papel en un 85,13%, la moqueta en un 54,88% y el agua en un 40,65%.