La libertad de elección de los profesionales refuerza el papel de las mutualidades para garantizar la sostenibilidad

Tras meses de inactividad está previsto que se reanuden mañana martes los trabajos de la ponencia constituida en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso para debatir la proposición de ley presentada por el PSOE, sobre mutualidades profesionales alternativas de previsión social.

La mayoría de los profesionales mutualistas, defiende que se mantenga la libertad de elección y la alternatividad, frente a colectivos que reclaman la llamada pasarela al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) como única solución. Algunos expertos consideran que la complementariedad de opciones beneficia la sostenibilidad del modelo de pensiones público, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades en la caja estatal.

"Afirmar que la única respuesta al problema de las pensiones pasa por concentrar todo en la estructura pública no sólo es injusto, sino contraproducente", manifestó Ángel Seisdedos, presidente de la plataforma Mutualistas por el Futuro, reflejada en un reciente artículo. Las mutualidades alternativas permiten que determinados profesionales colegiados canalicen su previsión social fuera del régimen público de autónomos, asumiendo ellos mismos el coste y el riesgo de su jubilación.

La existencia de una alternativa al sistema público ha contribuido históricamente a un sistema de pensiones más equilibrado. A lo largo de las últimas décadas, las mutualidades han enfrentado varios desafíos, incluyendo crisis económicas globales, cambios en la regulación y reformas del sistema de pensiones. Sin embargo, han demostrado una notable capacidad de resistencia, manteniendo su solvencia y protegiendo los fondos de sus mutualistas.

La aritmética parlamentaria complica que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social alcance un acuerdo para acometer esta reforma legislativa. Los profesionales consideran que no se trata de suprimir opciones sino de mejorar marcos regulatorios y lograr garantías jurídicas para todos. Defienden, por lo tanto, que debe mantenerse la alternatividad y la libertad de elección para planificar su futura jubilación, extender el derecho al complemento a mínimos a los mutualistas, puesto que éste no se financia con cotizaciones a la Seguridad Social, y conseguir un tratamiento fiscal justo en la eventual regulación de la pasarela RETA.