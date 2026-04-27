Lo que necesitas saber antes de ser autónomo en España: cuotas por ingresos reales, impuestos y obligaciones en 2026

Hacerse autónomo en España implica asumir desde el primer día un conjunto de obligaciones que no siempre están bien explicadas antes de firmar el alta. El sistema de cotización por ingresos reales lleva tres años en marcha y todavía genera confusión sobre cómo elegir el tramo correcto y qué ocurre si los ingresos no cuadran con lo previsto al cierre del ejercicio. A eso se suma la presión fiscal habitual: IRPF trimestral, IVA cada tres meses, libros de registro obligatorios y, en 2027, la obligación de emitir facturas a través de un software homologado con el sistema Verifactu de la Agencia Tributaria. Antes de dar el paso, conviene saber exactamente qué se paga, qué se declara y con qué frecuencia hay que rendir cuentas. Holded tiene una guía de autónomo que cubre desde el alta hasta la gestión fiscal del día a día, útil como referencia paralela a este artículo.

El alta como autónomo: primero Hacienda, luego Seguridad Social

El alta como autónomo requiere dos trámites que deben hacerse en el orden correcto: primero en Hacienda y después en la Seguridad Social. El orden importa porque el alta en Hacienda establece la fecha oficial de inicio de actividad, y el alta en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) debe realizarse como máximo 60 días naturales antes de esa fecha o el mismo día. Hacerlo a la inversa puede generar problemas de cotización retroactiva.

En Hacienda, el trámite se realiza con el modelo 037 —simplificado, válido para la mayoría de casos— o el modelo 036 —más completo, necesario si se va a contratar personal desde el inicio o si la actividad requiere declaración de IVA con periodicidad mensual—. Hay que elegir el epígrafe del impuesto sobre actividades económicas (IAE) que corresponde a la actividad que se va a ejercer. La mayoría de autónomos con facturación inferior a un millón de euros al año están exentos de pagar el IAE, pero la inscripción en el censo sigue siendo obligatoria. En la Seguridad Social, el alta en el RETA se tramita en la sede electrónica de la Tesorería General con certificado digital o Cl@ve PIN, e implica seleccionar el tramo de ingresos previstos dentro del sistema de cotización por ingresos reales.

La tarifa plana en 2026: cuándo se aplica y cuándo se pierde

La tarifa plana reduce la cuota mensual de la Seguridad Social a 80 euros al mes durante los primeros 12 meses para los nuevos autónomos. Pueden acceder a ella quienes se dan de alta por primera vez o quienes llevan al menos dos años sin haber estado en el RETA. La solicitud debe hacerse en el momento del alta, porque si no se tramita entonces se pierde el derecho y no es recuperable. La bonificación se aplica automáticamente una vez concedida, sin necesidad de trámites adicionales cada mes.

La tarifa plana puede prorrogarse otros 12 meses adicionales si al cierre del primer año los ingresos netos no han superado el SMI, fijado en 2026 en 1.424,50 euros brutos al mes en 12 pagas. La solicitud de prórroga se hace a través del servicio Import@ss con certificado digital, y exige presentar una previsión de ingresos para los 12 meses siguientes. Si durante el periodo de tarifa plana los ingresos superan ese umbral, la Seguridad Social reclama la diferencia entre lo pagado y la cuota que habría correspondido según el tramo de ingresos reales. Es decir, la bonificación no desaparece de golpe, pero se regulariza con efecto retroactivo desde el mes en que se superó el límite.

Cotización por ingresos reales: cómo funciona el sistema de tramos

Desde 2023, los autónomos cotizan en función de sus ingresos netos reales, no sobre una base elegida libremente como ocurría antes. El sistema tiene 15 tramos que en 2025 van desde 200 euros al mes —para ingresos netos de hasta 670 euros mensuales— hasta 590 euros al mes —para ingresos superiores a 6.000 euros mensuales—. Los tramos de 2026 y los sucesivos hasta 2032 deben pactarse entre los interlocutores sociales, por lo que los importes pueden variar cada año.

El funcionamiento práctico es el siguiente: al darse de alta, el autónomo elige el tramo que mejor se ajusta a sus ingresos previstos. Al cierre del ejercicio, la Tesorería General de la Seguridad Social cruza esa previsión con los ingresos reales que Hacienda le comunica. Si ha cotizado de más, devuelve la diferencia. Si ha cotizado de menos, reclama el importe que falta. La regularización tiene como plazo máximo el 31 de marzo del año siguiente; pagar fuera de ese plazo genera recargos del 10% o del 20% según las circunstancias. Este mecanismo, que en teoría busca mayor equidad, genera en la práctica incertidumbre y tensiones de liquidez para muchos pequeños negocios con ingresos variables a lo largo del año.

Un caso aparte es el de los autónomos societarios —socios de sociedades mercantiles que trabajan en ellas— y los familiares colaboradores. En 2026, su base mínima de cotización ha subido hasta el nivel del SMI, lo que supone un incremento del 42% respecto al año anterior y ha generado una fuerte polémica entre las asociaciones del colectivo, que denuncian que la medida se aplicó sin el consenso que exige el propio sistema de ingresos reales.

IRPF: las retenciones, el modelo 130 y lo que se paga cada trimestre

Los autónomos en estimación directa tienen dos formas de liquidar el IRPF: a través de retenciones en sus facturas o mediante el modelo 130 trimestral. Los que facturan a empresas o a otros autónomos suelen aplicar retención directamente en la factura. Si más del 70% de sus ingresos ya llevan retención practicada, quedan exentos de presentar el modelo 130. El resto sí deben presentarlo cada trimestre.

La retención general es del 15% sobre los honorarios. Durante el año del alta y los dos siguientes, los nuevos autónomos pueden aplicar una retención reducida del 7%, siempre que en los cuatro años anteriores no hayan ejercido ninguna actividad profesional. Esta reducción es automática y solo hay que indicarla en la factura. El modelo 130, cuando corresponde presentarlo, equivale al 20% del beneficio neto del trimestre menos lo ya pagado en trimestres anteriores del mismo año. La declaración anual de la renta consolida todo el IRPF pagado durante el ejercicio y puede resultar en una cantidad a pagar o a devolver según la situación personal de cada autónomo.

IVA: cuándo se aplica, cómo se declara y qué plazos no se pueden saltar

La mayoría de actividades económicas están sujetas al IVA, que en su tipo general es del 21%. Existen tipos reducidos del 10% —alimentos procesados, hostelería, transporte de viajeros— y del 4% —productos de primera necesidad, libros, medicamentos—. Algunas actividades están exentas de IVA por ley, entre ellas la enseñanza reglada, los servicios médicos y determinadas operaciones financieras.

El IVA se declara trimestralmente mediante el modelo 303, en los primeros 20 días de abril, julio y octubre, y en los primeros 30 días de enero. El modelo 390 es el resumen anual y se presenta en enero. La diferencia entre el IVA cobrado a los clientes (IVA repercutido) y el IVA pagado en los gastos del negocio (IVA soportado) determina si hay que ingresar dinero a Hacienda o si hay saldo a favor para compensar en el trimestre siguiente. Los autónomos que facturan a clientes en otros países de la UE o fuera de ella deben tener en cuenta las reglas de localización del hecho imponible, que cambian según si el destinatario es una empresa o un particular y según el tipo de servicio prestado.

Gastos deducibles: qué se puede restar antes de tributar

Los gastos deducibles reducen el beneficio sobre el que se calcula el IRPF. Para que un gasto sea deducible debe estar directamente relacionado con la actividad, justificado con factura y registrado en los libros contables. La propia cuota mensual de la Seguridad Social es deducible en el IRPF, lo que reduce parcialmente su impacto fiscal real. Los gastos de formación directamente relacionados con la actividad también son deducibles, así como los seguros de responsabilidad civil o de accidentes de trabajo.

Si se trabaja desde casa, la deducción de suministros del hogar tiene un límite concreto: solo es aplicable el 30% de la parte proporcional que representa el espacio de trabajo sobre el total de la vivienda. Por ejemplo, si el despacho ocupa el 20% de la casa, se puede deducir el 30% de ese 20% de los suministros. El uso del vehículo propio es otro de los puntos con más conflictos con Hacienda: solo es deducible al 100% cuando el coche es el instrumento principal de la actividad —transportistas, comerciales con rutas documentadas—. En el resto de casos, la Agencia Tributaria suele impugnar estas deducciones en las inspecciones, por lo que conviene documentar bien cada desplazamiento profesional y contar con asesoramiento antes de aplicarlas.

Verifactu: la obligación de facturación digital que llega en 2027

Los autónomos que emiten facturas con software informático tendrán la obligación de usar un programa homologado por la AEAT para Verifactu a partir del 1 de julio de 2027. Verifactu es el sistema de verificación de facturas impulsado por la Ley Antifraude que garantiza la trazabilidad e integridad de cada registro mediante huellas digitales y encadenamiento de registros. Las facturas generadas con estos sistemas llevan un código QR que permite verificar su validez en la sede electrónica de Hacienda.

Lo que cambia en la práctica es que las facturas emitidas con Word, Excel o programas no homologados dejarán de ser válidas. El sistema puede funcionar en modo verificable, enviando los datos de cada factura en tiempo real a la AEAT, o en modo no verificable, almacenando los registros sin envío inmediato pero cumpliendo con los requisitos técnicos de integridad. La mayoría de los programas de facturación del mercado ya están adaptados o en proceso de estarlo. Para los autónomos que todavía gestionan sus facturas de forma manual, 2026 es el año para migrar a un software homologado y familiarizarse con él antes de que la obligación entre en vigor, evitando el caos de una adaptación a última hora como la que vivieron muchas empresas a finales de 2025 cuando el Gobierno cambió los plazos de golpe a menos de un mes de la entrada en vigor.

Libros de registro: la documentación que la ley exige tener en orden

Los autónomos en estimación directa simplificada —la modalidad más frecuente— están obligados a llevar cuatro libros de registro: el libro de facturas emitidas, el libro de facturas recibidas, el libro de bienes de inversión y, para actividades específicas, el libro de determinadas operaciones económicas. No es necesario presentarlos a Hacienda de forma periódica, pero deben estar disponibles para cualquier inspección y conservarse durante al menos cuatro años desde la fecha en que venció el plazo de presentación de la declaración a la que se refieren.

El libro de facturas emitidas recoge el número de factura, la fecha, el destinatario, la base imponible y el IVA aplicado. El de facturas recibidas registra los mismos datos de los proveedores. El libro de bienes de inversión es el que más dudas genera: registra los activos del negocio con un valor superior a 300 euros y cuyo uso se extiende a varios ejercicios, porque su deducción fiscal no se hace de una vez sino de forma progresiva a través de la amortización según los coeficientes establecidos por Hacienda. Mantener estos libros actualizados y bien organizados no es solo una obligación legal: es también la base para poder justificar los gastos deducibles frente a cualquier requerimiento de la Agencia Tributaria, que en las comprobaciones de autónomos suele pedir la documentación completa de los cuatro últimos ejercicios.