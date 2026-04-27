De Andorra a Tennessee: las tribulaciones de un banquero

Los hermanos Cierco, Higini y Ramón eran los propietarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA). El 10 de marzo de 2015 el cielo se abrió sobre sus cabezas y les cayó la mundial. "Los directivos corruptos de alto nivel de BPA y sus débiles controles contra el lavado de dinero han convertido a BPA en un vehículo fácil para que terceros laven dinero y canalicen las ganancias del crimen organizado, la corrupción y la trata de personas a través del sistema financiero estadounidense". Ese día la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una Notificación de resolución señalando a la BPA como "una institución financiera extranjera de principal preocupación en materia de lavado de dinero". Se acabó la BPA. Kaput.

Desde entonces, una de las líneas de defensa de los Cierco ha sido declarase víctimas de lo que el mundo independentista y sus aliados izquierdosos llaman la Operación Cataluña. Creyéndose sus propias mentiras han removido Roma con Santiago para lograr un resquicio por el que introducir la sombra de la duda. En general les han timado, pero ellos insisten. El último intento se produjo en el Senado estadounidense y en un periódico de rancio abolengo barcelonés que empieza por uve y termina por a (L V-a).

El Honorable James E. Risch, senador por Idaho y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, abrió la sesión a las 10:33 a. m. del 23 de octubre de 2025. Se procedía a examinar la idoneidad de las personas nominadas por Trump para ser embajadores en cuatro países. Entre ellos Benjamín León, propuesto para España. Al candidato le informaron de que nuestro Gobierno fue uno de los primeros en "cometer el grave error de reconocer al Estado de Palestina". Que su presidente ha pedido un embargo de armas contra Israel, "lo que solo recompensa a los terroristas que asolan Oriente Medio". Que este tipo de acciones alientan a Hamás en lugar de disuadirlo. Le pusieron al corriente de que España es el único aliado de la OTAN que se ha negado a destinar el 5% de su PIB al gasto en defensa. Y para que se fuera con la lección aprendida, le dijeron que "España no ha abordado los riesgos de seguridad que China supone para la comunidad transatlántica, sobre todo al mantener contratos públicos con Huawei y al buscar estrechar los lazos económicos con Pekín. Ambas cosas son muy peligrosas". Dicho lo cual, el presidente de la Comisión, el senador Risch, advirtió al señor León: "Espero que colabore con sus homólogos en España para corregir estos errores".

Las intervenciones y preguntas de los miembros de la Comisión eran las esperadas debido a las tensas relaciones con el presidente español. Avanzada la sesión se pasó a la lectura de las preguntas escritas (Additional questions). Entonces, como en Las Gaunas, saltó la sorpresa. Bill Hagerty, representante por Tennessee que no estaba presente en la sala, preguntó al futuro embajador si conocía que diez años antes la FinCEN había emitido una notificación de conclusión en la que designaba a la BPA como "entidad financiera de especial preocupación en materia de blanqueo de capitales". Seguro que el señor Benjamín no tenía ni la más remota idea del asunto, pero contestó que "Yes, I am familiar". El senador Hagerty, insistió: "Si resulta elegido, ¿colaborará con el Departamento del Tesoro y con los gobiernos de Andorra y España para garantizar que cualquier uso futuro de dichas facultades se lleve a cabo de manera justa, transparente y conforme al debido proceso?" A lo que el interpelado dijo que por supuesto, "conforme al artículo 31 USC 5318(a)". Que es algo así como: "Ya ha cumplido, no de más la lata".

¿No les llama la atención que un senador de Tennessee se interese por el cierre de un banco andorrano involucrado, supuestamente (aunque ya hay una sentencia), en el lavado de dinero? Casualidades de la vida, de no ser por ese periódico barcelonés (L V-a) no nos hubiéramos enterado y aunque lo hizo con seis meses de retraso, nos alertó de que la pregunta del senador tenía retranca.

Verán ustedes, resulta que en la redacción de ese periódico tienen especialistas en interpretar el lenguaje diplomático. Analizaron la contestación y no hay duda. El señor Benjamín León lo que le dijo entre dientes al senador "es que su país (los USA) está molesto con la manera en que las autoridades (españolas y andorranas) actuaron en 2015 para liquidar la BPA". Tan seguros están que titularon la información: "EEUU quiere investigar si España le engañó para cerrar la BPA". ¿Y cómo llegan a esta conclusión? Por una "altísima fuente de la diplomacia estadounidense".

Yo creo que eso de altísima va con segundas porque uno de los propietarios de la BPA, Higini Cierco, es muy espigado, pero no es diplomático. Así que lo mismo los del periódico barcelonés (L V-a) lo han puesto para despistar. ¿Será casualidad que la información se publicase a las pocas semanas de que el señor Higini declarara en el juicio contra el clan Pujol? Me vienen a la memoria, por esa manía que tiene el cerebro de asociar cosas inconexas, los 300.000 euros que el señor Higini le pagó a la periodista Patricia López (recientemente fallecida) para que le diera pruebas de que la BPA cayó en una trampa de la policía patriótica de Rajoy. La periodista cobró y si te he visto no me acuerdo. ¿Será también coincidencia que el PSOE incluyera a Higini como compareciente en la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña en el Congreso de los Diputados? Sabrán ustedes que la fontanera Leire y sus inseparables compañeros de aventuras (Dolset y Patricia) estuvieron zascandileando también con ese asunto de la "Operación".

Acaba de publicarse un libro imprescindible para comprender los tejemanejes que, según los autores, eran práctica habitual en el banco de los Cierco: La caída de Banca Privada d'Andorra: Los emails delatores. Uno de ellos me envía un guasap a modo de resumen: "Ni Villarejo, ni policía patriótica, ni PP, ni conspiración, ni nada... solo su operativa delictiva y son ellos mismos los que la explican. Está el mail de Betingo Sangineti de 2007, donde le cuenta a los directivos de BPA, con pelos y señales, cuál sería la operativa del pago de sobornos de la constructora Odebrecht". Me dice que le han enviado un ejemplar al señor Benjamín León, embajador los United States en España y Andorra. Los del periódico barcelonés (L V-a) que lo compren. Continuará…