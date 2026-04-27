Red Eléctrica estrena un publirreportaje para el aniversario del apagón: "¿No se habrá ido la luz?"

Cuando se cumple un año del apagón sin que nadie haya asumido culpas, Red Eléctrica ha decidido publicar un "documental" en Youtube con su versión sobre lo ocurrido en el que se defiende que la compañía que preside Beatriz Corredor "en todo momento cumplió" y se señala a las eléctricas en sintonía con la guerra que se viene librando, y que pasa ahora a los tribunales, entre el operador y las empresas.

En el documental de 22 minutos que ha estrenado este lunes la compañía y en el que no se pueden dejar comentarios, directivos del operador español, con Corredor a la cabeza, hablan de lo que ocurrió en ese "día de emociones" defendiendo en todo momento que la empresa hizo lo que tenía que hacer y sacando pecho tanto de la comunicación como de la reposición "absolutamente ejemplar" del servicio.

De lo vivido antes, en las horas en que la península se fue a cero, directivos como Eduardo Prieto, director de servicios para la operación, o Concha Sánchez, directora general de operación, destacan que se trató de un "día absolutamente normal", primaveral, "soleado". "Se nos fue la luz", recuerda Corredor, que dice que bromeó diciendo "no se nos habrá ido la luz en Red Eléctrica" y al coger el móvil vio en un chat interno las palabras "cero nacional". La presidenta de REE habla de un "primer segundo de incredulidad" y de cómo "a las 12:36 ya estaban los operadores con las labores de reposición".

Significativamente, Roberto García, ceo de Red Eléctrica, señala cómo "en las primeras horas" vieron "claramente que no era un tema de ciberseguridad en nuestras instalaciones", una hipótesis de la que tardó en deshacerse el Gobierno en un primer intento de sacudirse culpas. En el documental, este y otros directivos hablan de "sentimientos" y el "baile de emociones" de ese día y también presumen de la gestión y comunicación del evento: Corredor, con un destacado protagonismo en el vídeo, señala cómo hubo tantas reuniones y entrevistas que "no sabría decir qué día fue cada una" y alude también "a una situación personal de todos nosotros complicada, porque todos querían saber lo que estaba pasando".

Pero no todo es exaltación de la gestión de ese día: en el documental, se señala a otros culpables. Al mensaje de que "Red Eléctrica no falló el día del apagón" se añaden los señalamientos de la propia Corredor, que evoca "una reunión muy especial el 29 por la tarde" en Moncloa de ella misma y los ejecutivos de las grandes eléctricas. Cuenta que mientras esperaban "en una sala previa", se encontró con varios directivos y uno de ellos "comentó y señaló a una planta propiedad de su empresa". Se comentó que "ya se hablaba de esa planta como origen del apagón" y se ha visto en la investigación posterior que "era una de las que tenía una relevancia especial", dice. "Si el 29 había personas que ya tenían la intuición de cuál podía haber sido parte del origen, que esos datos sigan sin hacerse públicos a mí me cuesta mucho trabajo aceptarlo", afirma Corredor sin entrar esta vez en los nombres concretos que sí dio en la comisión del apagón, cuando habló de Iberdrola y la planta Núñez de Balboa. "Es una forma de proceder que no podemos aceptar", apunta en alusión a una de las múltiples acusaciones cruzadas entre REE y las eléctricas: la de los datos y la transparencia tras lo ocurrido.

En otro punto, los directivos se refieren a los audios de las horas y días previos, filtraciones que atribuyen a un intento de tapar el informe de los operadores europeos y que como otros elude señalar culpables concretos. La responsable de comunicación, Eva Santiago, lamenta que se pongan "en circulación otro tipo de contenidos, transcripciones", "de forma descontextualizada, sesgada", para que, a su juicio, "deje de hablarse de los informes técnicos". Concha Sánchez dice que le han "dolido muchísimo" y Tomás Domínguez, director de programación de la operación, afirma que en las "miles y miles de horas de grabación" entre los 15 o 20 operadores que se encuentran en el centro de control "se puede encontrar cualquier cosa".

En el documental, Sánchez niega que en REE reciban consignas políticas mientras Corredor y otros directivos insisten en el relato de que siguieron estrictamente la normativa. "Si todo el mundo cumple, el sistema estará preservado", dice la socialista apuntando de nuevo a otros agentes. "Si todos cumplen no puede ocurrir".