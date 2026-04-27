Torrente, presidente arrasa: entra en el top 10 de películas españolas con más espectadores del siglo XXI

Una semana más toca hablar en Libre Mercado sobre los nuevos éxitos que ha conseguido Torrente presidente, que ya ha cumplido más de un mes en las salas de cine españolas tras estrenarse el 13 de marzo. Si hace unas semanas contábamos en este medio cómo la sexta entrega de la saga Torrente había superado en recaudación a Un monstruo viene a verme de Juan Antonio Bayona, la última película de Santiago Segura ha conseguido colarse entre las 10 películas españolas con más espectadores del siglo XXI.

Esto lo ha conseguido después de que el fin de semana del 18 al 19 de abril alcanzase los 3,64 millones de espectadores en las salas de cine, lo que le ha supuesto también una recaudación de 27,09 millones de euros. Gracias a esto, la nueva cinta del cineasta madrileño Santiago Segura se ha colado entre las 10 películas españolas más vistas en lo que va de siglo XXI. A continuación, te mostramos la lista de las más vistas en los últimos 26 años (según el ICAA):

Ocho apellidos vascos (2014): 9,39 millones de espectadores.

Los otros (2001): 6,41 millones de espectadores.

Lo imposible (2012): 6,12 millones de espectadores.

Ocho apellidos catalanes (2015): 5,69 millones de espectadores

Torrente 2: misión en Marbella (2001): 5,32 millones de espectadores.

La gran aventura de Mortadelo y Filemón (2003): 4,98 millones de espectadores.

Un monstruo viene a verme (2016): 4,61 millones de espectadores.

El orfanato (2007): 4,42 millones de espectadores.

Mar adentro (2004): 4,09 millones de espectadores.

Torrente, presidente (2026): 3,64 millones de espectadores.

Resulta curioso que la película a la que Torrente 6 le ha quitado el décimo puesto como el largometraje más visto del siglo XXI es Torrente 3, que ostentaba el puesto número 10 con 3,57 millones de espectadores hasta hace unos días. El éxito de la última cinta de Torrente se evidencia en que también se ha ubicado en el undécimo puesto de las películas españolas más vistas de la historia desde que hay registros (desde 1964).

Torrente 6 ya ha hecho historia

Por otro lado, tenemos que Torrente 6 también se ha convertido en la quinta película española con mayor recaudación de la historia, al alcanzar los 27,09 millones de euros recaudados en las salas de cine españolas. Aquí tenemos la lista de las 10 películas españolas con mayor recaudación de la historia:

Ocho apellidos vascos con 56,19 millones de euros.

Lo imposible con 42,44 millones de euros.

Ocho apellidos catalanes con 36,14 millones de euros.

Los otros con 27,25 millones de euros.

Torrente, presidente con 27,09 millones de euros.

Un monstruo viene a verme con 26,16 millones de euros.

El orfanato con 25,06 millones de euros.

La gran aventura de Mortadelo y Filemón con 22,87 millones de euros.

Torrente 2: misión en Marbella con 22,14 millones de euros.

Ágora con 21,39 millones de euros.

Los números ofrecidos no dejan lugar a dudas: la última película de la saga Torrente está arrasando en los cines como hacía tiempo que no lo conseguía hacer una película española. Esto está permitiendo al conjunto del cine español disfrutar de un gran año tanto en recaudación como en número de espectadores, algo que sin la sexta entrega de Torrente no habría sido de la misma manera.