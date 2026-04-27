Las constructoras piden un peaje de 111 euros al año por conductor para mantener las carreteras

España necesitará invertir 407.341 millones de euros en infraestructuras durante la próxima década, según las estimaciones presentadas este lunes por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan). La cifra incluye tanto el mantenimiento de las redes actuales como la construcción de nuevas infraestructuras y la adaptación de las ya existentes.

Del total previsto, 127.341 millones de euros se destinarían exclusivamente a la conservación de infraestructuras ya en servicio. Este importe equivale a un gasto medio anual cercano a 12.700 millones de euros.

El desglose de esta inversión refleja que 58.369 millones corresponderían a carreteras, mientras que 20.280 millones se dirigirían al mantenimiento ferroviario. Por su parte, 48.692 millones serían necesarios para infraestructuras hidráulicas, según los cálculos de la patronal.

El presidente de Seopan, Julián Núñez, advirtió durante una rueda de prensa de la reducción del esfuerzo inversor en los últimos años. Según explicó, en 2024 se invierte solo el 52% de lo que se destinaba en 2009, mientras que partidas como transporte, abastecimiento de agua y gestión de aguas residuales han pasado de representar el 3,9% del gasto público total en 2008 al 1,7% en 2024.

Nuevas infraestructuras y adaptación

A las necesidades de conservación se suman otros 280.000 millones de euros para la construcción de nuevas infraestructuras y la adaptación de las actuales. Esta inversión busca responder a nuevas demandas, así como a los retos asociados a la transición ecológica y la modernización de los sistemas existentes.

Seopan plantea un cambio de modelo basado en tres pilares: mayor inversión pública, reactivación de la colaboración público-privada y nuevas fórmulas de financiación. La patronal considera que este enfoque permitiría afrontar el volumen de inversión necesario sin comprometer otros servicios públicos.

Propuesta de pago por uso en carreteras

Entre las medidas planteadas, la organización defiende la implantación de sistemas de tarificación viaria como alternativa para financiar el mantenimiento de la red de carreteras.

Según sus estimaciones, un modelo de pago por uso por distancia con un coste medio de 111 euros anuales por usuario permitiría generar hasta 43.260 millones de euros en diez años. Esta recaudación se destinaría a la conservación de las carreteras, la transición ecológica y la digitalización.

Además, el sistema podría aportar 4.100 millones de euros adicionales a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales (Bices), con impacto en 2.680 municipios.

Impacto de la inflación y revisión de precios

Durante su intervención, Núñez también alertó sobre el impacto de la inflación vinculada al conflicto en Oriente Medio, con previsiones que sitúan el incremento de precios entre el 3,2% y el 3,6% en 2026.

Ante este escenario, propuso recuperar y adaptar los mecanismos de revisión excepcional de precios recogidos en el Real Decreto-ley 3/2022, aprobado con motivo de la guerra en Ucrania. Entre las medidas planteadas figura la incorporación de la energía y la mano de obra como conceptos revisables, así como la eliminación de los límites actuales para su aplicación.

Cambios en la contratación pública

La patronal también ha reclamado una modernización de la regulación de la contratación pública. Entre sus propuestas se incluye una adaptación técnica de la Ley de Contratos del Sector Público para mejorar su aplicación práctica y garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos.

Asimismo, plantea inaplicar la normativa de desindexación en los contratos públicos y desarrollar un nuevo marco legal que facilite la recuperación de la colaboración público-privada en el ámbito de las infraestructuras.