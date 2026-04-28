Un exdirectivo de Red Eléctrica: "El apagón empezó media hora antes. El sur era una bomba de relojería"

Este martes, 28 de abril, se cumple un año del fatídico apagón que sumió a España en un insólito "cero energético". A pesar de que este suceso dejó al país en una situación de vulnerabilidad extrema, un año después, el Gobierno sigue sin ofrecer explicaciones coherentes sobre lo ocurrido.

El que fuera consejero y directivo de Red Eléctrica (REE) entre los años 2012 y 2018, Francisco Ruiz Jiménez, ha hablado con Libre Mercado sobre las cuestiones clave de ese día. El experto, que conoce desde dentro cómo funciona internamente REE, denuncia la opacidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y de Red Eléctrica ante el suceso.

Una "bomba de relojería"

Ruiz Jiménez señala que el sistema eléctrico español sufrió un colapso debido a que REE actuó con una fórmula en la que primó "la ideología" sobre la seguridad del sistema. El experto tiene claro que la causa real del apagón fue el exceso de energías asíncronas —eólica y fotovoltaica— que entraban diariamente en la red sin el respaldo necesario de otras alternativas energéticas estables. Todo ello provocó una inestabilidad estructural que llevaría a negro al país.

El exdirectivo de REE ha hablado de los audios filtrados de los técnicos de Red Eléctrica. Según Ruiz Jiménez, estas grabaciones funcionan como las cajas negras de un avión y demuestran que los operadores, tanto de REE como de las empresas privadas, eran plenamente conscientes del riesgo. El invitado ha lamentado que el sistema se estuviera operando "sin cinturón de seguridad", priorizando la entrada masiva de renovables concentradas en el sur de España, lo que generó una "bomba de relojería" que finalmente explotó el 28 de abril. "El apagón empezó media hora antes" añade.

Ruiz Jiménez ha cuestionado la actuación de Beatriz Corredor en la gestión del apagón y ha puesto de manifiesto su falta de formación técnica para dirigir la principal empresa pública encargada de la seguridad del suministro. También ha subrayado que no se puede dejar el mando de una infraestructura tan crítica a personas que desconocen el funcionamiento del sistema y que se limitan a seguir consignas políticas.

"Es imposible que vayan a cerrar centrales"

El exdirectivo ha defendido con firmeza la energía nuclear como base capaz de garantizar un sistema descarbonizado y estable. Ha recordado que los países más limpios, como Francia o Islandia, son aquellos que apuestan por la nuclear y la hidroeléctrica, mientras que modelos como el de Alemania, cargado de renovables pero dependiente del carbón cuando no hay sol o viento, resultan ser los más contaminantes.

Actualmente, España es el único país de Europa que tiene en marcha un calendario de cierre nuclear, que empezaría en 2027, pero el experto cree que después del apagón, "es imposible que vayan a cerrar centrales. No me lo creo". Además avisa de que "no podemos pensar que podemos desmontar las nucleares y dejar el gas para sustituirlo por baterías porque nos la volveremos a dar". Actualmente, España continúa operando con el "modo reforzado", que resulta más caro para el consumidor final al recurrir al gas.

El experto también ha abordado la vertiente judicial de este cero energético. La CNMC ha abierto expedientes que señalan directamente a Red Eléctrica por una infracción muy grave, vinculando su negligencia con el riesgo para el sistema. Ruiz Jiménez ha recordado que aquel día no sólo hubo daños económicos, sino que se produjeron fallecimientos por la pérdida de suministro, lo que abre la puerta a graves responsabilidades civiles y penales que los tribunales deberán dirimir frente a la negligencia de los gestores públicos. Por último, ha lamentado que "tengamos una capacidad enorme de generación de energía, pero que la estemos despilfarrando" debido a la existencia de una red obsoleta. "No tenemos red" sentencia.