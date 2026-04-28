La cara dura del Gobierno con el apagón que se llevó ocho vidas y más de 3.000 millones de euros

Hace justo un año, arrancábamos este programa Con Ánimo de Lucro, como lo hacemos hoy, con nuestros invitados y nuestros análisis preparados; pero, cuando pasaban unos minutos de las 12:30, se apagó la luz. Se apagó la luz en este estudio y en toda España. A partir de ahí, horas de incertidumbre. En esta casa, en esRadio y Libertad Digital, nuestro equipo de técnicos obró el milagro de lograr continuar durante casi ocho horas con una batería de emergencia que supuestamente tenía capacidad de aguantar una o dos horas. Llegamos hasta ocho.

Todos los periodistas nos arremolinábamos con nuestros portátiles al único enlace wifi que funcionaba y al único enchufe que teníamos habilitado, tratando de ahorrar toda la energía que fuera posible para que la emisión de esRadio no se detuviera. En aquellos momentos no sabíamos si se trataba de un ciberataque o qué clase de problema habíamos tenido. En aquel momento nadie podía imaginar lo que vendría después. A saber: una vez descartado el ciberataque, que detrás de este desastre se encontrara la agenda ideológica del Gobierno.

Lo que sabemos hasta ahora es que la excesiva dependencia en generación de fotovoltaica y eólica en el mix programado por Red Eléctrica hizo vulnerable el sistema. No en vano, desde entonces se puso en marcha lo que se conoce como operación reforzada, donde la presencia es mayor de energía nuclear y ciclos combinados, y esto hace que no se produzcan oscilaciones tan grandes en la red. Desde el Ejecutivo se sigue insistiendo en que todavía es pronto para saber exactamente qué pasó, y continúa, siempre que tiene ocasión, deslizando la posibilidad de que las propias empresas generadoras sean responsables de lo sucedido. Mientras, desde Red Eléctrica siguen sin querer asumir responsabilidades.

De momento, en la comisión de investigación sobre el apagón en el Senado, hemos podido acceder a las conversaciones mantenidas entre Red Eléctrica y las distintas plantas generadoras en los días y semanas previos al apagón y también las que se produjeron en el momento mismo del apagón. Ahora, un año después, sabemos que debido a ese apagón murieron al menos ocho personas y se perdieron más de 3.000 millones de euros, según la industria. Pero no se conocen actuaciones sobre Red Eléctrica ni sobre los problemas que condujeron a ese apagón.