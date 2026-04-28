José Bogas, hasta hoy consejero delegado de Endesa, ha avisado en su despedida de que el cierre anticipado de las centrales nucleares españolas supondría una "clara divergencia" respecto a la evolución internacional, privando al sistema de una tecnología clave para la seguridad de suministro y la descarbonización. "No estamos planteando mantener las centrales nucleares indefinidamente. Lo que proponemos es acompasar el calendario de cierre al ritmo real de la transición energética", ha dicho Bogas durante su discurso ante la Junta General de Accionistas de la energética, celebrada en Madrid.

El calendario de cierre de las centrales nucleares españolas El Gobierno pactó en 2019 con las empresas un calendario de cierre de los siete reactores nucleares españoles que suponía que en 2035 ya no habría más centrales en marcha. El acuerdo, al que se ha venido agarrando el Gobierno cada vez que se ha cuestionado la medida, vino marcado por la presencia en el Ejecutivo de Podemos, que pedía el cierre inmediato de todas las centrales. Desde entonces el discurso de las propietarias ha ido girando hasta que el pasado mes de otoño las dueñas de la primera del calendario, Almaraz, solicitaron una miniprórroga de tres años, hasta 2030. Estas son las fechas previstas: Almaraz I: 1 noviembre 2027

Almaraz II : 31 octubre 2028

Ascó I : 2030

Cofrentes: 2030

Ascó II: 2032

Vandellós II: 2035

Trillo: 2035 Leer más

El directivo ha señalado que se trata de "una cuestión que exige reflexión y diálogo" y ha destacado que ve las nucleares unos "activos estratégicos vitales" para la economía y la autonomía estratégica. Bogas ha señalado que hay que ser "pragmáticos" y repensar el calendario de cierre, firmado con él al frente de Endesa y que hoy, como el resto de empresas, reclama modificar ante las actuales circunstancias. Sobre la mesa está ya la petición de una prórroga para Almaraz, propiedad de la propia Endesa, Iberdrola y Naturgy.

"Un pilar esencial de los sistemas eléctricos"

En opinión de Bogas, hay que dar tiempo a que se desarrollen las infraestructuras necesarias y a consolidar un modelo "plenamente sostenible". Posponer determinados cierres permitirían una "transición ordenada". También ha citado que existe una tendencia mundial clara: "Lejos de abandonarse, la energía nuclear está siendo reforzada o recuperada como un pilar esencial de los sistemas eléctricos".

En una intervención que coincidía con el aniversario del apagón, Bogas ha insistido en que renovables y nucleares "no son excluyentes, sino complementarias", y ha defendido que "deben convivir si queremos garantizar una transición equilibrada, sin poner en riesgo la seguridad del suministro y la estabilidad del sistema". Al respecto, ha destacado que tienen un "papel estratégico" ya "contribuyen a la estabilidad técnica del sistema, aportando inercia y facilitando el control de la tensión", y "proporciona generación constante, las 24 horas del día, lo que ayuda a moderar la volatilidad de los precios".

Sobre la cascada de expedientes informativos abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en parte afectan a la compañía, Bogas ha descartado que vaya a contribuir a "esclarecer las causas ni a determinar las responsabilidades" de lo ocurrido el día del apagón eléctrico, ya que analizan incidencias en el funcionamiento de las centrales de generación registradas en otras jornadas.

"Se trata, por tanto, de un ejercicio que puede resultar necesario desde el punto de vista regulatorio, pero que no contribuye a esclarecer las causas ni a determinar las responsabilidades de lo ocurrido ese día", ha dicho Bogas, que ha vuelto a defender que sus plantas operaron "correctamente" y a situar la responsabilidad en la falta de "previsión y reacción" de Red Eléctrica. "Se trató de un incidente cuya causa debe situarse en las deficiencias estructurales y de planificación, previsión y reacción del operador del sistema ante las elevadas oscilaciones de tensión del sistema eléctrico", ha considerado.

El aviso de los técnicos de Endesa

En su intervención, ha vuelto a señalar entre los problemas de ese día "una programación insuficiente de generación síncrona para garantizar la estabilidad del sistema en determinadas zonas, especialmente en el suroeste peninsular, donde la potencia síncrona acoplada resultó claramente insuficiente para absorber y estabilizar las oscilaciones de tensión se estaban produciendo".

"La generación renovable, que ese día era la más abundante del 'mix', no podía participar activamente en el control de la tensión porque el marco operativo vigente, responsabilidad de la CNMC y 'denunciado' reiteradamente por REE, no contemplaba todavía su plena integración en los servicios dinámicos de gestión de la tensión. A ello se sumó la particularidad del sistema español que, por petición del operador del sistema, opera con niveles de tensión más elevados que el resto de Europa, lo que incrementó la vulnerabilidad del sistema ante cualquier anomalía", ha destacado. Y, como ha venido señalando, ha apuntado que esa misma mañana los equipos de Endesa ya trasladaron a Red Eléctrica esas variaciones de tensión de "gran amplitud", superándose en múltiples ocasiones el umbral de 420 kV, que es el considerado normal en el resto de Europa.

El ex consejero delegado de Endesa señaló sobre su marcha que se siente "orgulloso" por los 44 años en la eléctrica, de los que los últimos 12 ha sido el máximo ejecutivo. "Les aseguro que me he levantado cada día sintiéndome orgulloso de trabajar y liderar una de las principales eléctricas del país", ha afirmado Bogas, que seguirá vinculado a la compañía como consejero externo.