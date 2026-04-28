Se cumple un año del apagón y de entre los eventos que se han organizado en estos días para hacer balance destaca el celebrado este lunes en el Congreso, organizado por el PP. Una de las mesas, moderada por la subdirectora de Es la Mañana de Federico Rosana Laviada, reunió al experto en mercados energéticos Javier Revuelta, al ingeniero y divulgador Alfredo García @Operador Nuclear y al doctor en Física Nuclear Manuel Fernández Ordóñez. "Teníamos un sistema en situación débil", resumió Fernández Ordóñez, que a lo largo del debate, junto con sus compañeros, insistió en que el problema esencial es que había "poca potencia síncrona en el sistema", recordando que el "encargado de hacer la propuesta de plantas que producen cada hora del día" es Red Eléctrica. Recordando los problemas vividos en otro país con mucha energía renovable muy distribuida, Australia, Fernández Ordóñez apuntó cómo comparaban tener una red fuerte con una roca, que "con un golpe no se mueve", y tener una red débil con gelatina, a la que una vibración hace "moverse a todos los sitios". Esa era, dijo, la situación de España.

García, supervisor y operador nuclear en la central de Ascó, habló de lo que él mismo ha visto en la red durante años desde una instalación que llega a producir en algunos momentos el diez por ciento de la electricidad generada en España y que tiene por tanto "un tacto considerable" para detectar perturbaciones. Cuando comenzó a operar, en 2001, "las alteraciones eran algo muy puntual, una o dos cada trimestre", vinculadas a averías o tormentas. En la década de 2010, con la eclosión de la eólica, "pasaba con más frecuencia, con conexiones y desconexiones". Y en los últimos seis años, con la solar, ha ocurrido "con muchísima más frecuencia". Las renovables, dijo, "no son malas" pero sí representan un reto, "que debe asumirse para mantener la estabilidad de la red".

García apuntó cómo la propia Redeia avisó de esas dificultades en un informe a la CNMV de febrero del año pasado. Mientras, Revuelta comparó la situación con la del Titanic: si el buque quería "navegar a velocidad adecuada" entre icebergs "tenía que tener elementos para maniobrar", unas tecnologías que en el caso de la red eléctrica existen pero tardarán años en estar plenamente implantadas. "Las renovables pueden hacer mucho más de lo que les estaba pidiendo la regulación", señaló el analista, que dijo que ahora toca "rediseñar la ruta" y "poner más motores".

La costosa operación reforzada y la decisión pendiente sobre las nucleares fueron otros de los puntos tratados. Para Fernández Ordóñez, la operación reforzada es "la operación normal, lo que nunca debieron dejar de hacer", recordando que el día del apagón sólo había diez centrales convencionales y la situación cambió al día siguiente, "la asunción tácita de que algo hicieron mal". También mencionó el relato gubernamental de los precios "poco menos que gratis" de la electricidad "ocultando la realidad de los precios finales" que incluye entre otras cosas estos servicios de ajuste. "El primer cometido de Red Eléctrica es que haya luz", recordó el divulgador, que insistió en que no es un problema de renovables puesto que estos días "hemos batido récords sin apagones". El porqué, que esta vez sí "teníamos potencia síncrona".

En cuanto al reto de prescindir justo ahora de las nucleares, García enfatizó que su potencia "constante" sería sustituida por ciclos combinados y habló de la reacción que la decisión suscita entre divulgadores de otros países: "No lo entiende nadie", dijo recordando que España tiene "las mejores centrales del mundo" citando la calificación 1 para Almaraz de la asociación mundial de operadores. "Cerrarlas es un suicidio energético", apuntó, mientras Fernández Ordóñez citó una simulación que apunta que sin nucleares, el precio de la luz en 2025 hubiera estado en 121 MWh frente a los 65 reales.

Revuelta dijo sobre la operación de Red Eléctrica que contaba "con supuestos sobre el papel, que a la postre no se cumplían". Lo comparó con estar corriendo a cinco centímetros del precipicio mientras que ahora, con la operación reforzada, se corre a varios metros. En cuanto al cierre de nucleares, el experto enfatizó cómo estas centrales consiguen "mucho control de tensión" que tendrán que asumirlo las centrales de gas y cómo son "extremadamente rentables para el país", con 40 euros por MWh producido. "Tiene poco sentido prescindir de ella", dijo apostando por un mix en el futuro con más renovables y más demanda, que siga apoyado en al menos un diez por ciento nuclear.

Sobre dicho futuro, Revuelta llamó a ser "realistas con los ritmos de las renovables": a los tiempos de la eólica, que se enfrenta ahora a la renovación de muchos aerogeneradores, y a los problemas de la fotovoltaica, con una producción concentrada en las horas solares, que cuenta ya con "generación sobrante" y en la que meter más no cabe. "Hay un verdadero problema con los precios cero, va a ser titánico introducir más", avisó aludiendo también al reto de introducirla con almacenamiento, lo que incrementará los costes.