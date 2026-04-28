El delirio del PSOE con la debacle de los datos de empleo y paro de la EPA: "¡Seguimos!"

A primera hora de la mañana de este martes, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la Encuesta de Población Activa (EPA) relativa al primer trimestre del año y los datos no son nada halagüeños.

Así lo han reflejado los principales epígrafes de esta extensa encuesta, que han sorprendido por lo decepcionante del resultado. Por ejemplo, el mercado laboral español terminó el trimestre con 170.300 empleos menos y la friolera de 231.500 parados más, unas cifras que no se veían desde hace años.

También ha resultado sorprendente el optimismo exacerbado del PSOE ante este trimestre negro en materia laboral. Lejos de hacer algún tipo de autocrítica, los socialistas han publicado un hilo en X en el que omiten los datos fundamentales (y que son negativos) mientras presumen de unas cifras seleccionadas estratégicamente para aparentar una mejoría que no es tal.

Los trucos del PSOE

El truco más evidente es quedarse con los datos desestacionalizados, que iban a resultar más positivos porque tienen en cuenta el efecto calendario de que la Semana Santa haya caído este año en abril.

#EPA Récord histórico en el mercado laboral español. España supera por primera vez los 22,5 millones de ocupados, 532.300 más que hace un año (en términos desestacionalizados) 🧵 — PSOE (@PSOE) April 28, 2026

Así, mientras nuestro país sufre la mayor destrucción de empleo de los últimos 12 años y el número de ocupados se queda en los 22.293.000, los socialistas ignoran esa realidad y se centran en el dato desestacionalizado, que cuando resulta negativo en otras ocasiones, no lo destacan. Aunque hay que tener en cuenta que el primer trimestre del año casi siempre arroja un balance negativo como consecuencia del fin de los contratos temporales propios de la campaña navideña, en el gráfico siguiente se observa que el batacazo de ahora es el peor exceptuando, como es lógico, el año de la pandemia.

El PSOE, y también la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, han celebrado hoy que "la población activa bate récords", otra de las variables a las que el Ejecutivo no suele prestarle atención y cuyo aumento debe ir acompañado de la creación de empleo (la población activa también cuenta a las personas apuntadas al paro).

Otro detalle es que los socialistas manipulan la evolución de la tasa de paro, que aumenta casi un punto, hasta el 10,83%. Sin embargo, ellos hablan de que "se sitúa" evitando hacer referencia a si sube o si baja. Tampoco hacen ninguna alusión a que el número de parados subió este trimestre en 231.500 personas, hasta los 2.708.600 parados. Este dato es el peor en trece años y hasta más negativo que en la pandemia del coronavirus.

En el PSOE se atreven a afirmar que "la fortaleza se nota en las casas: los hogares con todos sus miembros ocupados suben hasta los 12 millones, mientras los hogares con todos en paro siguen bajando".

📉 El paro sigue a la baja. La tasa se sitúa en el 10,83%, el nivel más bajo en un primer trimestre desde el año 2008. Esta fortaleza se nota en las casas: los hogares con todos sus miembros ocupados suben hasta los 12 millones, mientras los hogares con todos en paro siguen… — PSOE (@PSOE) April 28, 2026

Sin embargo, estas afirmaciones son muy distintas en la comparativa intertrimestral. Y es que, los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 78.500 en el primer trimestre, un 10,1% más respecto al trimestre anterior, lo que supone su mayor alza porcentual en 14 años, hasta situarse en 850.700 casas en esta situación. Por su parte, los que tenían a todos sus miembros activos ocupados disminuyeron en 121.300 y se situaron en 12.045.000.

El PSOE también ha presumido de empleo de "calidad" ignorando que el empleo a tiempo completo disminuyó en 116.500 personas y el de tiempo parcial en 53.800. Por su parte, el número de asalariados bajó en 102.900 -los que tenían contrato indefinido se redujeron en 17.600 y los de contrato temporal en 85.400-.

No solo es cantidad, es CALIDAD. Los datos de precariedad siguen cayendo: ➡️Ocupación a tiempo completo: +567.600 personas en un año.

➡️Los contratos indefinidos: Alcanzan los 16,2 millones.

➡️La tasa de temporalidad cae al 14,77% (y baja hasta el 11,91% en el sector privado). — PSOE (@PSOE) April 28, 2026

Más datos preocupantes y que el PSOE ignora:

El número de trabajadores autónomos descendió en 68.600 personas, hasta los 3.226.300 empleados por cuenta propia.

descendió en 68.600 personas, hasta los 3.226.300 empleados por cuenta propia. El empleo privado en general bajó este trimestre en 191.400 personas, hasta las 18.630.500.

bajó este trimestre en 191.400 personas, hasta las 18.630.500. El empleo público aumentó en 21.100 funcionarios, hasta los 3.662.500.

"En resumen: España demuestra tener un mercado laboral robusto, capaz de crear empleo de calidad incluso en contextos internacionales complejos. Llegamos a los retos del futuro mucho mejor preparados que en crisis anteriores. ¡Seguimos!" concluyen los socialistas a pesar de todo.