El precio de la gasolina y el diésel repunta: así están los carburantes por provincias

La media de los carburantes este martes 28 de abril es de 1,6935 euros por litro, con los carburantes registrando ligeras subidas respecto a ayer. La gasolina Sin Plomo 95 pasa de 1,523 euros a 1,525 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 sube de 1,691 euros por litro a 1,693 euros por litro.
Por su parte, el Gasóleo A aumenta de 1,731 euros por litro a 1,734 euros por litro y el Gasóleo A+ también se incrementa, pasando de 1,819 euros por litro a 1,822 euros por litro.
Diferencia entre provincias
La gasolina Sin Plomo 95 es más cara en Barcelona con 1,591 euros por litro y más barata en Sevilla con 1,507 euros. La Sin Plomo 98 alcanza su precio más alto en Toledo con 1,747 euros y el más bajo en Murcia con 1,675 euros.
En el caso del Gasóleo A, el precio más elevado se registra en Guadalajara con 1,769 euros, mientras que el más económico se encuentra en Toledo con 1,734 euros. Por último, el Gasóleo A+ es más caro en Sevilla con 1,848 euros y más barato en Toledo con 1,779 euros.
Precio por provincia
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,548 euros
- Sin Plomo 98: 1,711 euros
- Gasóleo A: 1,739 euros
- Gasóleo A+: 1,803 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,591 euros
- Sin Plomo 98: 1,726 euros
- Gasóleo A: 1,746 euros
- Gasóleo A+: 1,823 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,547 euros
- Sin Plomo 98: 1,713 euros
- Gasóleo A: 1,761 euros
- Gasóleo A+: 1,843 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,507 euros
- Sin Plomo 98: 1,698 euros
- Gasóleo A: 1,758 euros
- Gasóleo A+: 1,848 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,583 euros
- Sin Plomo 98: 1,719 euros
- Gasóleo A: 1,758 euros
- Gasóleo A+: 1,831 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,579 euros
- Sin Plomo 98: 1,747 euros
- Gasóleo A: 1,734 euros
- Gasóleo A+: 1,779 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,539 euros
- Sin Plomo 98: 1,675 euros
- Gasóleo A: 1,763 euros
- Gasóleo A+: 1,828 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,565 euros
- Sin Plomo 98: 1,717 euros
- Gasóleo A: 1,765 euros
- Gasóleo A+: 1,78 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,539 euros
- Sin Plomo 98: 1,723 euros
- Gasóleo A: 1,769 euros
- Gasóleo A+: 1,8 euros
La Coruña
- Sin Plomo 95: 1,534 euros
- Sin Plomo 98: 1,688 euros
- Gasóleo A: 1,738 euros
- Gasóleo A+: 1,793 euros
Los precios de los carburantes pueden sufrir cambios a lo largo de la jornada.