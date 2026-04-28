El precio de la gasolina y el diésel repunta: así están los carburantes por provincias

La media de los carburantes este martes 28 de abril es de 1,6935 euros por litro, con los carburantes registrando ligeras subidas respecto a ayer. La gasolina Sin Plomo 95 pasa de 1,523 euros a 1,525 euros por litro, mientras que la Sin Plomo 98 sube de 1,691 euros por litro a 1,693 euros por litro.

Por su parte, el Gasóleo A aumenta de 1,731 euros por litro a 1,734 euros por litro y el Gasóleo A+ también se incrementa, pasando de 1,819 euros por litro a 1,822 euros por litro.

Diferencia entre provincias

La gasolina Sin Plomo 95 es más cara en Barcelona con 1,591 euros por litro y más barata en Sevilla con 1,507 euros. La Sin Plomo 98 alcanza su precio más alto en Toledo con 1,747 euros y el más bajo en Murcia con 1,675 euros.

En el caso del Gasóleo A, el precio más elevado se registra en Guadalajara con 1,769 euros, mientras que el más económico se encuentra en Toledo con 1,734 euros. Por último, el Gasóleo A+ es más caro en Sevilla con 1,848 euros y más barato en Toledo con 1,779 euros.

Precio por provincia

Madrid

Sin Plomo 95: 1,548 euros

Sin Plomo 98: 1,711 euros

Gasóleo A: 1,739 euros

Gasóleo A+: 1,803 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,591 euros

Sin Plomo 98: 1,726 euros

Gasóleo A: 1,746 euros

Gasóleo A+: 1,823 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,547 euros

Sin Plomo 98: 1,713 euros

Gasóleo A: 1,761 euros

Gasóleo A+: 1,843 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,507 euros

Sin Plomo 98: 1,698 euros

Gasóleo A: 1,758 euros

Gasóleo A+: 1,848 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,583 euros

Sin Plomo 98: 1,719 euros

Gasóleo A: 1,758 euros

Gasóleo A+: 1,831 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,579 euros

Sin Plomo 98: 1,747 euros

Gasóleo A: 1,734 euros

Gasóleo A+: 1,779 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,539 euros

Sin Plomo 98: 1,675 euros

Gasóleo A: 1,763 euros

Gasóleo A+: 1,828 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,565 euros

Sin Plomo 98: 1,717 euros

Gasóleo A: 1,765 euros

Gasóleo A+: 1,78 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,539 euros

Sin Plomo 98: 1,723 euros

Gasóleo A: 1,769 euros

Gasóleo A+: 1,8 euros

La Coruña

Sin Plomo 95: 1,534 euros

Sin Plomo 98: 1,688 euros

Gasóleo A: 1,738 euros

Gasóleo A+: 1,793 euros

Los precios de los carburantes pueden sufrir cambios a lo largo de la jornada.