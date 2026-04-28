El sablazo de Sánchez tras el apagón: los servicios de ajuste se disparan un 43% en un año

Un año después del apagón que sumió a toda la península ibérica en un cero energético absoluto, la operación reforzada del Gobierno de Pedro Sánchez, implementada para garantizar el suministro de energía y evitar otro acontecimiento de iguales características, ha tenido un coste milmillonario para los españoles. Concretamente, durante el año 2025 el coste de los servicios de ajuste se ha incrementado un 43%, alcanzando los 3.812 millones de euros.

Sobrecoste de la operación reforzada

Los mecanismos de los que dispone Red Eléctrica (REE) para equilibrar la generación y demanda eléctrica en tiempo real, garantizando la seguridad del suministro, componen los servicios de ajuste. Precisamente, en el último año "la repercusión de los servicios de ajuste en el precio medio final de la energía ha sido de 15,78 €/MWh, el valor más alto de toda la serie histórica disponible". De hecho, "este incremento supone un salto muy significativo respecto a los 11,37 €/MWh registrados en 2024".

Así se desprende del resumen servicios de ajuste publicado por Red Eléctrica, donde el organismo afirma que, las cifras correspondientes al año 2025, demuestran que se "consolida una tendencia alcista". Como vemos, dadas las cifras publicadas por el operador demuestran que estos servicios de ajuste se han incrementado un 38,8% en comparación con el año anterior.

Así las cosas, Red Eléctrica informa también de que "el peso de esta componente sobre el precio medio final se situó en torno al 18,9 %, elevándose por encima de los niveles habituales". En este sentido, el operador confirma además que "los meses en que el peso de la repercusión es mayor son los meses con mayor porcentaje de renovable, que hace que la energía programada por seguridad sea más elevada".

Red Eléctrica

Como vemos, durante el año 2025 el coste de los servicios de ajuste ascendió a 3.812 millones de euros, lo cual supone un incremento del 43% en comparación con el año 2024. Dicho de otro modo, el coste de los servicios de ajuste creció en 1.151 millones de euros en sólo un año.

Red Eléctrica

En este contexto, el coste de las restricciones técnicas se ha incrementado en un 63%, habiendo pasado de 2.058 millones en 2024 a 3.351 millones en el año 2025. Así las cosas, podemos comprobar que el repunte del coste de los servicios de ajuste se produjo, precisamente, en el mes de mayo, cuando se situaron en los 59,14 euros por megavatio-hora.