Embargan la sede del Instituto Cervantes en los Países Bajos por los impagos de Sánchez a las renovables

Los impagos acumulados por España en el contencioso de las renovables han dado un nuevo salto cualitativo. La justicia neerlandesa ha ordenado el embargo de un inmueble vinculado al Instituto Cervantes en Utrecht, en el marco de la ejecución del laudo correspondiente al caso Eurus, vinculado a una filial de energías renovables de Toyota.

La medida ya ha sido formalizada e inscrita en el registro de la propiedad de los Países Bajos y afecta a un edificio situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de la ciudad. Se trata de un inmueble de cuatro alturas ubicado en una de las zonas más cotizadas de Utrecht, cuyo valor de mercado se sitúa en el entorno de los 10 millones de euros, según estimaciones del sector. Los acreedores contemplan ahora la posibilidad de avanzar hacia su eventual subasta.

El embargo trae causa de una resolución del Tribunal de Distrito de La Haya, que el pasado 19 de marzo de 2026 autorizó la ejecución en territorio neerlandés de los laudos arbitrales dictados en el caso Eurus. Tras dicha decisión, España fue formalmente notificada el 20 de abril. Ante la ausencia de pago, el 24 de abril se dio luz verde al embargo ejecutivo del activo.

Uno de los elementos clave del procedimiento es la naturaleza del inmueble afectado. El centro del Instituto Cervantes no tiene carácter diplomático ni desempeña funciones esenciales del Estado, sino que actúa como espacio cultural y de difusión, lo que debilita posibles alegaciones de inmunidad soberana. Este factor reduce significativamente las opciones de éxito de un eventual recurso por parte de España.

El embargo en Utrecht se suma a una cadena de reveses judiciales internacionales que evidencian la creciente presión sobre España por el impago de las indemnizaciones derivadas del recorte retroactivo de las primas a las renovables. En Estados Unidos, los tribunales han reconocido ya deudas por valor de 688 millones de euros a favor de siete empresas, autorizando además procedimientos de descubrimiento de activos que alcanzan incluso a la operativa vinculada a la selección española en el Mundial de 2026.

En Europa, la justicia belga bloqueó recientemente 482 millones de euros correspondientes a ingresos por gestión del tráfico aéreo, mientras que el Reino Unido ha zanjado la controversia con una sentencia de su Tribunal Supremo que refuerza la obligación de pago por parte de España y abre la puerta a nuevas acciones ejecutivas en caso de incumplimiento.

La presión no se limita al ámbito europeo. El Tribunal Supremo de Australia ha reconocido reclamaciones por valor de 469 millones de euros, mientras que en Singapur ya se ha validado un primer laudo superior a los 100 millones.

En total, la deuda acumulada asciende a 2.309 millones de euros. De esta cifra, 1.754,7 millones corresponden al principal, mientras que otros 545,6 millones derivan de intereses de demora, costes legales y otras cargas asociadas al retraso en los pagos.

Los acreedores insisten en que la situación tiene solución si el Gobierno opta por cerrar definitivamente el conflicto, como ya hizo en su día en el caso JGC. Mantener la estrategia actual, advierten, solo incrementará el número de embargos y el deterioro de la imagen internacional de España como deudor.