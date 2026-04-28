Emiratos Árabes Unidos rompe con la OPEP ante el bloqueo de Ormuz y la crisis del crudo

El conflicto en Irán está teniendo un impacto directo en el mercado de la energía, debido especialmente al bloqueo al que se ha sometido el estrecho de Ormuz. De hecho, tal y como hemos informado en Libre Mercado, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) este bloqueo ha provocado la mayor caída de la producción en la historia. Concretamente, de acuerdo con la organización, en el mes de marzo se produjo una caída de 10,1 millones de barriles diarios en la producción.

Naturalmente, este escenario ha tenido también un coste económico adicional. Al respecto, la AIE analiza el impacto del bloqueo de Ormuz. Por ello, diferentes países están tratando de hacer frente a esta situación para evitar mayores pérdidas. Así, los países del Golfo han llegado a poner en marcha una flota de buques y gasoductos para evitar este enclave geográfico. Ahora Emiratos Árabes ha anunciado que, ante el bloqueo de Ormuz, ha decidido abandonar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Abandono de la OPEP

Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha anunciado su retirada de la OPEP y de la alianza OPEP+ a partir del próximo 1 de mayo, según ha informado este martes la agencia oficial WAM. La decisión responde, según el Gobierno emiratí, a las perturbaciones en el golfo Pérsico y el bloqueo del estrecho de Ormuz, además de a la necesidad de adaptarse a la evolución del mercado energético.

Al respecto, la agencia estatal explicó que la medida se adopta "por los intereses nacionales" y con el objetivo de contribuir a cubrir las necesidades del mercado en un contexto marcado por la volatilidad geopolítica a corto plazo. Lo cierto es que, como hemos señalado, estas tensiones geopolíticas, centradas en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, están afectando directamente a la dinámica de la oferta de petróleo.

De hecho, la decisión de Emiratos se produce en un momento de fuerte caída de la producción dentro de la OPEP. Concretamente, en marzo la organización redujo su bombeo en casi 8 millones de barriles diarios, lo que supone un descenso del 27,5% respecto a febrero, como consecuencia de la guerra de Irán y al bloqueo del estrecho de Ormuz. En este contexto, Emiratos considera necesario adoptar una posición que le permita actuar con mayor flexibilidad ante las fluctuaciones del mercado.

Así las cosas, el ministro de Energía e Infraestructura, Suhail bin Mohamed Al Mazrouei, ha defendido que la salida de la OPEP "refleja una evolución política alineada con los fundamentos del mercado a largo plazo". En este sentido, las autoridades emiratíes sostienen que la estabilidad del sistema energético global depende de la disponibilidad de suministros "flexibles, fiables y asequibles". Precisamente, consideran que su nueva posición fuera de la OPEP permitirá responder con mayor agilidad a las necesidades del mercado.

En cualquier caso, Emiratos Árabes Unidos ha señalado que tras su salida de la OPEP continuará aumentando su producción de forma "gradual y prudente", manteniendo su papel en el mercado internacional. Además, seguirá colaborando con socios para el desarrollo de recursos energéticos. Así, Emiratos subraya que la decisión no modifica su compromiso con la estabilidad del mercado global ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores.