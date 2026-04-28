Nefasta EPA en el primer trimestre: 170.300 empleos menos y 231.500 parados más

Los datos del mercado laboral siguen deteriorándose, tal y como muestra la EPA del primer trimestre publicada este martes, con fuerte destrucción de empleo e intensa subida del paro, con especial deterioro del sector productivo privado y del sector más importante de la economía, el sector servicios. Los datos son los siguientes:

Se destruye empleo y sube el paro en el ITR-2026.

Así, el número de ocupados cae en 170.300 personas en términos intertrimestrales, el peor primer trimestre de los últimos doce años, con excepción del año de la pandemia, pese a haber sido este año antes la Semana Santa.

Además, esa destrucción de empleo se da más intensamente entre los contratos a tiempo completo, que disminuyen en 116.500 intertrimestral, que son los contratos que dan más estabilidad.

Especialmente importante es el descenso de la ocupación en el sector más fuerte de la economía, el sector servicios, donde se redujo en 228.400 ocupados, más del doble de lo que se destruyó en el ITR-2025 en dicho sector.

Además, el empleo en el sector privado cae todavía más, en 191.400 personas intertrimestral, que muestra el deterioro del mercado laboral, sólo paliado artificialmente por el aumento de 21.100 empleos públicos, pero el sector productivo real, el del sector privado, destruye empleo.

El empleo masculino se reduce intertrimestralmente en 80.100 personas y el femenino en 90.200 personas.

El empleo de los nacionales se reduce intertrimestralmente en 111.300 personas y el de los extranjeros en 59.000 personas.

Por su parte, el paro sube en 231.500 personas en términos intertrimestrales, un incremento muy superior al del mismo período del año anterior (casi un 20% más de incremento).

Es el peor dato de paro intertrimestral de un primer trimestre de los últimos trece ejercicios, con una tendencia de crecimiento exponencial desde 2020.

El descenso interanual del paro es también menor que el que se daba el año previo en el mismo período, que, a su vez, es menor que el de 2024.

La tasa de paro aumenta casi un punto, así, hasta el 10,83%,.

De nuevo, el sector servicios es el que sufre un mayor aumento del paro, con 162.100 parados más, elemento preocupante al ser el principal sector de la economía.

El paro masculino aumentó intertrimestralmente en 94.500 personas y el femenino en 137.000 personas.

El paro de los nacionales aumentó intertrimestralmente en 106.700 personas y el de los extranjeros en 124.800 personas.

El número de activos se incrementa en 61.200 personas en el trimestre, pero se da en un entorno de destrucción de empleo, que provoca un aumento mayor del número de parados, antes comentado.