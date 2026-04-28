Los dividendos de Mango: los hijos de Isak Andic se reparten el 206 millones de euros

Mango ha reforzado su política de retribución al accionista tras cerrar 2025 con resultados récord, destinando casi el 90% del beneficio a dividendos y consolidando el control de la familia Andic sobre la compañía. La empresa de moda ha aprobado un reparto de 217,6 millones de euros en dividendos con cargo a 2025, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, frente a los 169,6 millones distribuidos en 2024. De esta cantidad, 206 millones corresponden a los tres hijos del fundador, Jonathan, Sarah y Judith Andic, que controlan el 95% del capital.

Por encima del beneficio

El incremento de la retribución al accionista se sitúa por encima del crecimiento de las ganancias. Mango obtuvo en 2025 un beneficio de 242 millones de euros, lo que supone un aumento del 11% respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, la partida destinada a dividendos creció un 28% en el mismo periodo.

Este reparto implica que la compañía destina cerca del 90% del resultado neto a sus accionistas. La empresa cuenta con 709 millones de euros de recursos propios, lo que se traduce en una rentabilidad aproximada del 30% anual. Los tres herederos de Isak Andic se repartieron la propiedad a partes iguales tras su fallecimiento en 2024. El 5% restante del capital está en manos del presidente ejecutivo, Toni Ruiz, en la que fue la primera apertura de la empresa a un accionista ajeno a la familia.

La política de dividendos se apoya en la capacidad operativa de la compañía. Mango registró en 2025 un EBITDA de 722 millones de euros, un 13% más que el año anterior, y alcanzó un margen bruto del 60,8%. Por su parte, la directora financiera, Margarida Salvans, ha señalado que la empresa mantiene una "altísima capacidad de generar caja para financiar estas inversiones", que en el último ejercicio ascendieron a 225 millones de euros.

El modelo de negocio de Mango, centrado en el segmento de la moda rápida, se basa en una elevada rotación de colecciones y una red comercial extensa. La compañía suma 2.924 tiendas en todo el mundo, de las cuales 936 son propias y 1.988 franquiciadas.

Patrimonio e investigación

La rentabilidad del negocio ha permitido a la familia Andic desarrollar otras líneas de inversión a través de su sociedad patrimonial Punta Na. Según las últimas cuentas disponibles, correspondientes a 2024, esta sociedad acumula 685 millones de euros en activos.

Mango se mantiene como la segunda empresa de moda española, por detrás de Inditex, con un modelo basado en la expansión internacional y la eficiencia logística.

La muerte de Isak Andic en 2024 continúa bajo investigación en el Juzgado de Instrucción número 5 de Martorell. El empresario falleció en un accidente durante una ruta de senderismo. En la causa está siendo investigado su hijo mayor, Jonathan Andic, que se encontraba con él en el momento del suceso.