Rafael Simancas inaugurará el primer gran encuentro de asuntos públicos en España, junto a AP Institute

Madrid se convertirá el próximo 6 de mayo en el epicentro de los asuntos públicos con la celebración del Public Affairs Summit Madrid 2026, el primer gran encuentro celebrado en España dedicado íntegramente a esta disciplina, cuya apertura institucional correrá a cargo de Rafael Simancas, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El evento, organizado por Public Affairs Summit y con AP Institute como socio estratégico, forma parte de un circuito europeo que ya ha celebrado ediciones en París y Bruselas, y aterriza ahora en España en un momento clave de crecimiento, sofisticación y profesionalización del sector.

La jornada tendrá lugar en el Edificio Beatriz de Madrid y reunirá a varios cientos de profesionales del ámbito de las relaciones institucionales, la incidencia política y la gestión estratégica de los asuntos públicos. El programa incluirá seis conferencias, cuatro talleres especializados y un espacio expositivo, abordando cuestiones centrales como la evolución del entorno regulatorio, el impacto de la inteligencia artificial, la ética en la toma de decisiones y el papel estratégico de los asuntos públicos en las organizaciones.

La importancia de los asuntos públicos

La participación de Rafael Simancas en la apertura institucional subraya la relevancia creciente de esta disciplina en la articulación entre el poder legislativo y el ejecutivo, así como en la relación entre instituciones y sociedad. Fred Guillo, fundador de Public Affairs Summit, destaca la oportunidad que representa España dentro del ecosistema europeo: "El mercado español de los asuntos públicos se encuentra en un momento clave, entre un fuerte crecimiento y la profesionalización del sector. Por lo tanto, era más que natural que la tercera parada en Europa del Public Affairs Summit, que ya se celebró en París y en Bruselas, tuviera lugar en Madrid".

Por su parte, Joan Navarro, presidente de AP Institute, considera que esta cita marca un punto de inflexión para el sector en España: "Que Madrid acoja este encuentro y que la apertura institucional cuente con la participación del secretario de Estado refleja el momento que viven los asuntos públicos. Estamos ante una disciplina cada vez más estratégica".

El Public Affairs Summit está concebido como un foro de referencia para el intercambio de conocimiento, experiencias y mejores prácticas, reuniendo a consultoras, compañías, instituciones públicas, académicos y expertos en regulación. Su objetivo es impulsar la profesionalización del sector y reforzar su papel en la toma de decisiones públicas y en la colaboración público-privada.

La jornada pretende desmitificar el trabajo del lobby, mostrando cómo puede ejercerse de forma responsable, ética y transparente, y visibilizando su aportación al diálogo con los gobiernos y a la mejora de las políticas públicas. El evento tiene como vocación consolidar Madrid como una cita recurrente dentro del calendario profesional de los asuntos públicos y como parte de una red europea en crecimiento. El acceso al evento es gratuito, previa inscripción a través de la página oficial del Public Affairs Summit.