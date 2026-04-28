Solo 3 de cada 10 mujeres marroquíes cotizan a la Seguridad Social en España

Uno de los argumentos más usados por los partidarios de la inmigración actual en países como España (donde prácticamente el 20% de la población es extranjera), es aquel que apela a que los inmigrantes contribuirán a sostener las pensiones futuras.

Este razonamiento ha sido muy utilizado para justificar la última regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que podría alcanzar los dos millones de personas a través de las reagrupaciones familiares, como ya hemos contado en Libertad Digital. Sin embargo, y sin entrar a valorar la visión utilitarista de la inmigración que subyace en estos mensajes, algunos datos ponen en entredicho esta cuestión.

En un artículo de hace unos meses hicimos un análisis sobre cómo cotizan los extranjeros en nuestro país, es decir, cuántos extranjeros en edad de trabajar (20 a 64 años) cotizaron en 2025. La principal conclusión fue que, de los principales grupos poblacionales extranjeros en España (los procedentes de Marruecos, Colombia y Venezuela), cotizaban el 51%, el 55,2% y el 85% de su población en edad de trabajar, respectivamente. Mientras que el 75% de los españoles (hombres y mujeres) entre 20 y 64 años cotizaron.

Sin embargo, en este artículo vamos a ver las diferencias que hay entre el número de mujeres extranjeras en edad de trabajar en España y las que realmente cotizan. Al tomar el número total de mujeres extranjeras que hay de 20 años o más, vemos que hay un total de 2.824.871 a 1 de enero de 2025, mientras que en diciembre 2024 cotizaron (de media) un total de 1.251.244 mujeres de 20 años o más, lo que supone que el 44,3% de las mujeres extranjeras cotizaron.

Estas cifras están muy alejadas de los datos de las mujeres españolas o europeas. En el caso de las europeas, el 56,5% de ellas cotizaron en 2024 (417.876 mujeres de la Unión Europea sobre un total de 739.704 de 20 años o más), mientras que el 56,7% de las mujeres españolas cotizaron en 2024 (10.109.178 sobre un total de 17.829.968). Entre las europeas destacan las mujeres de procedencia rumana, donde el 63,9% del total cotizaron en 2024 (161.075 mujeres rumanas sobre un total de 251.755).

Aquí conviene hacer una puntualización importante: en el caso de las mujeres españolas, la inmensa mayoría de las que superan los 65-66 años están ya jubiladas, lo que supone un total de alrededor de 5,4 millones de mujeres (de 65 años o más). Esto ocurre de forma muy diferente con las mujeres de otras nacionalidades, cuya población anciana es mucho más reducida.

Sólo 3 de cada 10 mujeres de Marruecos cotiza

En el lado opuesto nos encontramos con las mujeres procedentes de Marruecos y Argelia, donde apenas el 29,7% y el 18,1% de las mujeres de cotizaron en 2024. En el caso de las mujeres marroquíes, solo 90.668 cotizaron sobre un total de 305.533, mientras que en el caso de Argelia solo 3.899 mujeres cotizaron sobre un total de 21.554.

De todos estos grupos poblacionales, llama especialmente la atención el dato de las mujeres marroquíes, ya que este es el principal grupo de inmigrantes en nuestro país. El hecho de que apenas 3 de cada 10 mujeres marroquís coticen a la Seguridad Social es llamativo, por mucho que las mujeres argelinas coticen aún menos que las marroquís, pues la población argelina en España apenas llega a las 100.000 personas.

En conclusión, si las pensiones públicas no son sostenibles bajo el actual esquema aunque el 90% de la población extranjera estuviera cotizando, mucho menos lo serán si las tasas de cotización de los extranjeros (y especialmente de los procedentes de África) son tan bajas como las que hemos mostrado en este artículo.