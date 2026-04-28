Suecia alerta del riesgo de racionamiento de combustible para la aviación por la guerra en Oriente Medio

El Gobierno de Suecia ha emitido una alerta temprana ante el riesgo de que Europa pueda enfrentarse a una escasez de combustible para la aviación como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz. La advertencia se basa en un análisis de la Agencia de Energía sueca, que, no obstante, descarta problemas inmediatos de suministro.

En este sentido, la ministra de Energía, Ebba Busch, explicó en rueda de prensa que el objetivo es anticiparse a posibles escenarios adversos. Al respecto, la responsable ha señalado que "advertimos con tiempo del riesgo de que no haya suficiente combustible para la aviación".

No obstante, lo cierto es que la evaluación realizada por la Agencia de Energía sueca no contempla, por ahora, la necesidad de aplicar medidas urgentes. Según la directora de la Agencia, Caroline Asserup, el escenario más extremo incluiría racionamientos, aunque se trata de una hipótesis lejana. De hecho, explica que "en el peor de los escenarios se podría pensar en racionamientos", si bien subraya que "es algo que está lejos, no hablamos de aquí y ahora".

Impacto de la tensión en Oriente Medio

El análisis se centra especialmente en el impacto que las tensiones en Oriente Medio pueden tener sobre el tránsito de petróleo a través del estrecho de Ormuz, una vía clave para el suministro energético global. Así, las autoridades suecas han subrayado que el abastecimiento interno de combustibles no está comprometido. En este sentido, Asserup aseguró que ni la gasolina ni el gasóleo están en riesgo, ni a corto ni a largo plazo, dentro del país.

Concretamente, la directora de la Agencia sostiene que "Suecia y los países nórdicos tienen una amplia capacidad de refinamiento y usamos ante todo petróleo del mar del Norte", calificando de "bajo" el riesgo de racionamiento de estos combustibles en el ámbito nacional. Precisamente, el primer ministro, Ulf Kristersson, coincidió en esta valoración y destacó que, aunque la crisis energética tiene alcance global, su impacto es desigual.

Ahora bien, la ministra de Energía, Ebba Busch, advierte de que incluso en el caso de alcanzarse un acuerdo de paz de forma inmediata, la recuperación del suministro energético no sería automática. Al contrario: tal y como explicó, "llevaría tiempo restablecer la oferta de petróleo y gas a nivel global". Precisamente, Busch destaca cómo en Italia algunos aeropuertos han tenido que priorizar vuelos debido a limitaciones en el combustible disponible, una situación que refleja cómo las tensiones internacionales pueden trasladarse al sector del transporte aéreo.

Así las cosas, el Gobierno sueco ha recomendado a los ciudadanos que tengan previsto viajar en avión, especialmente fuera de Europa, que se mantengan informados sobre la evolución de la situación. También aconseja revisar las condiciones de cobertura de sus seguros de viaje ante posibles alteraciones en los vuelos.

Precisamente, la semana pasada el Ejecutivo sueco ya advirtió de que no descarta adoptar medidas para reducir el consumo energético si la guerra en Irán se prolonga en el tiempo. Concretamente, entre las opciones contempladas figura la limitación del uso de combustible, aunque se insiste en que no es un escenario previsto a corto plazo.