Una encuesta revela que el 39,5% de inmigrantes no se identifica con España

La regularización masiva de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, así como el previsible efecto llamada que provocará, tendrá consecuencias económicas inevitablemente. La Seguridad Social se verá especialmente tensionada por el aluvión de personas que tendrá que atender. El mercado de la vivienda, con una oferta estancada, verá cómo aumenta la demanda, por lo que este fenómeno también presionará los precios de los inmuebles al alza.

No obstante, los problemas de la inmigración masiva no se reducen únicamente a criterios económicos y técnicos, puesto que en este escenario, de fondo, subyace también un importante elemento social que depende de la integración de las personas que llegan a un país. De este modo, el grado en que los inmigrantes se integren y lleguen a identificarse con la comunidad a la que se incorporan afectará también a la cohesión social, porque no es lo mismo convivir que coexistir.

Percepción y participación

Un informe elaborado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León, titulado La situación de la población inmigrante en Castilla y León, pone el énfasis en esta cuestión. Además de los estándares de integración laboral, bienestar, situación socioeconómica y expectativas vitales, el estudio incluye dos factores que nos ayudan a comprender la percepción de los inmigrantes que llegan a nuestro país con respecto a la sociedad que los acoge: la identidad y la participación política.

Al respecto, el estudio define la identidad como el "sentimiento de pertenencia a la sociedad de acogida y a la de origen, los procesos de identificación cultural, las relaciones interculturales y las percepciones de aceptación, rechazo o discriminación en la sociedad receptora". Por otra parte, con ciudadanía y participación política hace referencia a "la relación con las instituciones públicas, el conocimiento y valoración del sistema político, la participación política y electoral, y el ejercicio de derechos vinculados a la ciudadanía".

En este sentido, la encuesta realizada por el Consejo Económico y Social demuestra que, en el caso de Castilla y León, solo el 8,3% de los inmigrantes se siente más español que de su país de origen, mientras que el 27% afirmó sentirse tan español como de su país de procedencia. Ahora bien, el 39,5% aseguraba identificarse principalmente con su país de origen, en lugar de con España. Por su parte, un 14,7% dijo no identificarse con ninguno.

Consejo Económico y Social (CESCyL)

Asimismo, el estudio asegura que en las elecciones municipales solo participa el 8,5% de los inmigrantes, mientras que en el caso de las elecciones autonómicas esta proporción se sitúa en el 5,6%. Precisamente, según este informe, en las elecciones generales el porcentaje de participación entre los inmigrantes de Castilla y León también se sitúa en el 5,6% y, en el caso de las europeas, es del 5,5%.

Consejo Económico y Social (CESCyL)

No obstante, este no es el primer informe que incide en cómo buena parte de los inmigrantes que llegan a España no se perciben como parte de esta comunidad política. De acuerdo con un informe publicado por el Ministerio de Igualdad en el año 2021, relacionado con la identidad de la población "africana y afrodescendiente" que vive en nuestro país, el 19% de los encuestados aseguró sentirse afrodescendiente, mientras que otro 19% afirmó identificarse como "negro".

MINISTERIO DE IGUALDAD

Por su parte, un 17% de los encuestados respondió a la encuesta que su identidad se basa en ser africano. En este contexto, un 14% afirmó que "me gusta que me llamen por mi nombre". De este modo, un 12% aseguró identificarse como afroespañol y otro 6% ser español. Asimismo, un 4% de los encuestados aseguró identificarse como "latinoamericano" y otro 4% como mestizos.