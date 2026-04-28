Una victimista Corredor responde a la demanda de Iberdrola: "Es una estrategia de amedrentamiento"

Un año después del apagón, Beatriz Corredor ha optado por nuevos ataques contra las eléctricas y por sacar pecho de su actuación en Red Eléctrica, empresa que sigue presidiendo después de un cero que dejó más de diez horas sin luz a la península. Tras el documental publicitario lanzado por la compañía este lunes en Youtube, en el que Corredor insistía en la tesis de que fue un evento "multifactorial" e imprevisible, la socialista ha concedido una entrevista a la agencia pública Efe en el que destacan sus durísimas críticas contra las eléctricas, a las que sigue responsabilizando de lo ocurrido por no seguir la normativa o bien desconexiones indebidas.

Corredor se aferra al a su juicio "el más riguroso" informe sobre el apagón, el de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e), en el que participaron decenas de expertos incluidos uno de la propia Red Eléctrica. El documento, de cientos de páginas, no atribuye responsabilidades.

También se refiere a la demanda interpuesta por Iberdrola contra Redeia y Red Eléctrica que ya analiza un juzgado de lo mercantil al amparo de la Ley de Competencia Desleal por las declaraciones e informaciones públicas que han perjudicado su reputación sobre un supuesto mal funcionamiento de la planta fotovoltaica Núñez de Balboa. En la comisión de investigación del Senado, la propia Corredor habló de un "experimento" en una gran planta extremeña como posible fuente de las oscilaciones.

Mientras Iberdrola alega en su demanda que estas informaciones le han supuesto un descrédito empresarial, Corredor ha respondido lamentándose de la "agresividad" empresarial: "Tradicionamente, determinadas empresas han sido muy agresivas porque tienen cubierta toda la parte legal, trabajan con todos los grandes despachos y su estrategia ha sido atacar por tierra, mar y aire a todo el mundo, también a nosotros", ha afirmado.

Además, ha considerado que esta acción legal "contra una empresa que es un monopolio legal regulado, con las funciones establecidas y contra directivos que, en ningún momento, han pronunciado jamás el nombre de ninguna empresa, planta o subestación que pudiera identificarlos, es una estrategia de amedrentamiento".

"Y es coherente con la estrategia que han seguido a lo largo de todo este año, con burofaxes enviados a mí misma, al consejo de administración, amenazando con todo tipo de demandas en el caso de que hiciéramos algo de sentido común, que es ofrecerle la verdad a la sociedad", ha afirmado.