VeriFactu en 2027: guía práctica para autónomos y pymes

Durante meses, muchas empresas y autónomos han vivido VeriFactu como una mezcla de rumor, obligación futura y duda técnica. El resultado ha sido bastante común: se sabe que hay que revisar el software de facturación, pero no siempre está claro qué cambia, a quién afecta de verdad y cuándo conviene actuar.

La buena noticia es que hoy el escenario es más claro. La Agencia Tributaria ha confirmado la ampliación de plazos y el calendario que deben tomar como referencia autónomos y pymes sitúa los hitos clave en 2027, no en 2026. En concreto, las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán tener adaptados sus sistemas antes del 1 de enero de 2027, y el resto de obligados tributarios incluidos en el ámbito del reglamento, antes del 1 de julio de 2027.

Eso no significa que el tema pueda guardarse en un cajón hasta el último trimestre. Más bien al contrario. Para muchas pequeñas empresas, 2026 es el momento razonable para revisar cómo están facturando, qué herramienta utilizan y si su operativa actual está preparada para llegar a 2027 sin prisas ni parches. Esa es la diferencia entre adaptarse con control o hacerlo por obligación y a última hora.

Qué es VeriFactu, explicado sin rodeos

En la conversación diaria, muchas veces se usa 'VeriFactu' para referirse a todo el nuevo marco de requisitos aplicable a los sistemas informáticos de facturación. Técnicamente, la Agencia Tributaria distingue entre el reglamento que fija los requisitos que deben cumplir esos sistemas y la modalidad VERI*FACTU, que implica la remisión continuada de los registros de facturación a la AEAT.

Llevado a la práctica, el mensaje importante para una pyme o un autónomo es bastante sencillo: ya no vale cualquier sistema de facturación si no ofrece garantías suficientes sobre la generación, conservación, integridad y trazabilidad de la información. Por eso VeriFactu no debe verse solo como una novedad legal. También obliga a revisar herramientas antiguas, desarrollos poco claros y procesos demasiado manuales.

Dicho de otra forma: no se trata únicamente de emitir facturas. Se trata de hacerlo con un sistema preparado para sostener el proceso con más orden, más trazabilidad y menos dependencia de soluciones improvisadas.

A quién afecta realmente

La pregunta no es menor, porque durante mucho tiempo se generó la sensación de que este cambio estaba pensado sobre todo para empresas grandes o para organizaciones con una operativa compleja. Sin embargo, la revisión del sistema de facturación afecta en la práctica a una parte muy amplia del tejido empresarial que utiliza software para emitir facturas.

Eso sí, conviene no simplificar en exceso. La propia Agencia Tributaria recoge exclusiones y casuísticas específicas. Por ejemplo, quienes están acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII), con carácter general, no deben adaptar sus propias facturas a este reglamento en los mismos términos, aunque existen supuestos concretos que requieren análisis.

Para la mayoría de autónomos y pymes, la conclusión práctica sigue siendo muy clara: si emiten facturas con un programa o sistema informático, les conviene comprobar cuanto antes si esa herramienta está preparada para el marco vigente y para los plazos ya fijados.

Las fechas que de verdad importan

Aquí es donde más confusión ha habido y donde conviene ser especialmente preciso.

Tras la ampliación de plazo aprobada a finales de 2025, el calendario correcto ya no coloca el foco general en 2026. Las fechas de referencia son estas:

1 de enero de 2027: fecha límite para adaptar los sistemas informáticos de facturación en el caso de los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

1 de julio de 2027: fecha límite para el resto de obligados tributarios incluidos en el ámbito del reglamento.

La ampliación deriva de la modificación introducida por el Real Decreto-ley 15/2025, de 2 de diciembre, y la AEAT la ha recogido de forma expresa en su nota informativa pública sobre adaptación de los sistemas informáticos de facturación.

Por tanto, hablar hoy de VeriFactu como una obligación general con vencimiento en 2026 ya no refleja bien la situación actual. La lectura más útil es otra: 2026 debe servir para preparar el cambio y 2027 marca los hitos de exigencia efectiva.

Qué cambia en la práctica para autónomos y pymes

Lo primero que cambia es la conversación sobre el software. Antes, muchas pequeñas empresas elegían la herramienta de facturación pensando solo en precio, comodidad o costumbre. Ahora, además de eso, deben comprobar si el sistema está alineado con los requisitos reglamentarios.

Lo segundo que cambia es la tolerancia al desorden. Una operativa basada en hojas de cálculo, plantillas editables, series dudosas, correcciones manuales o documentos repartidos en distintas carpetas resulta cada vez menos defendible como base principal del proceso de facturación.

Lo tercero es el criterio de elección. Muchas pymes no necesitan una solución enorme ni un proyecto complejo. Lo que necesitan es una herramienta clara, trazable y fácil de usar, que les permita facturar sin duplicar trabajo y sin depender de un sistema frágil.

En ese sentido, VeriFactu no debería entenderse solo como una obligación. Bien abordado, puede ser el empujón para profesionalizar una parte crítica del negocio que en muchas empresas seguía funcionando con más improvisación de la deseable.

Cómo saber si tu sistema actual se ha quedado corto

No siempre hace falta una auditoría compleja para detectar que el sistema actual ya no encaja. A menudo basta con revisar algunas señales bastante evidentes.

Una de las más claras es seguir facturando con Excel o con documentos manuales que luego se guardan como PDF. Otra es tener varias versiones de la misma factura o depender de una persona concreta para entender cómo está organizado todo. También es una mala señal que el equipo no tenga una visión rápida de qué se ha emitido, qué se ha cobrado o qué se ha rectificado.

Hay una comprobación muy simple que ayuda bastante: preguntar al proveedor actual del software si la herramienta está adaptada al reglamento y pedir una respuesta concreta, no genérica. La orden técnica publicada en 2024 desarrolló especificaciones funcionales y técnicas relevantes del sistema, lo que hace razonable exigir explicaciones claras sobre adaptación, trazabilidad y funcionamiento real.

Si la respuesta es ambigua, si el proveedor evita concretar o si la herramienta sigue basándose en procesos demasiado manuales, probablemente no estás ante una mera mejora opcional, sino ante un cambio que conviene planificar.

2026: el año para prepararse bien

La ampliación de plazos puede interpretarse mal si se entiende como permiso para no hacer nada. En realidad, ofrece algo mucho más valioso: margen para prepararse con criterio.

Ese tiempo debería aprovecharse para revisar cuatro puntos.

El primero es el sistema actual. Conviene saber con qué se está facturando, cómo se corrigen errores, cómo se conservan los registros y qué nivel de trazabilidad real existe.

El segundo es la calidad de los datos. Migrar un sistema desordenado a otro sistema nuevo no resuelve gran cosa. Clientes duplicados, series mal configuradas o conceptos inconsistentes suelen provocar más problemas que el propio cambio de software.

El tercero es el flujo operativo. Una pyme debe comprobar si el nuevo proceso resulta realmente manejable en el día a día. Emitir, rectificar, localizar una factura y revisar el histórico deberían ser acciones simples, no tareas que dependan de conocimientos especiales.

El cuarto es el calendario interno. Esperar a los meses finales casi siempre encarece y complica las transiciones. Llegar antes permite probar, ajustar y formar al equipo sin tensión innecesaria.

Errores habituales que conviene evitar

Uno de los errores más comunes es tratar VeriFactu como un asunto exclusivamente técnico. No lo es. También afecta a la forma en que se organiza la facturación y a la calidad del proceso interno.

Otro error frecuente es pensar que la solución consiste en añadir un parche al sistema actual. En algunos casos puede ser así, pero en muchos otros el problema no es una funcionalidad concreta, sino que toda la operativa se apoya en una base poco fiable.

También conviene evitar la compra por pánico. Adaptarse no significa implantar la herramienta más compleja del mercado. Para muchas pymes y autónomos, la mejor decisión será una solución sencilla, clara y bien resuelta, no necesariamente la más grande.

Y hay un último error bastante típico: creer que, porque la fecha límite está en 2027, la revisión puede posponerse indefinidamente. La ampliación reduce presión normativa inmediata, sí, pero no convierte en buena idea seguir otro año más con un sistema desordenado.

Conclusión

VeriFactu ha dejado de ser una conversación abstracta. Ya tiene un calendario claro y un marco oficial más definido.

Las fechas de referencia son 1 de enero de 2027 para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y 1 de julio de 2027 para el resto de los obligados incluidos en el ámbito del reglamento.

Para autónomos y pymes, la decisión inteligente no es esperar al límite, sino usar 2026 para revisar su sistema de facturación, ordenar procesos y llegar al cambio con margen. Porque, en el fondo, la adaptación no va solo de cumplir. Va también de trabajar con menos fricción, menos errores y más control sobre una parte esencial del negocio.

FAQ

¿VeriFactu entra finalmente en 2026 o en 2027?

Con el calendario actualmente vigente, los hitos clave están en 2027: 1 de enero de 2027 para contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y 1 de julio de 2027 para el resto de obligados tributarios incluidos en el ámbito del reglamento.

¿VeriFactu es lo mismo que facturación electrónica?

No exactamente. La AEAT distingue entre los requisitos aplicables a los sistemas informáticos de facturación y la modalidad VERI*FACTU, que implica la remisión continuada de registros de facturación.

¿Afecta también a autónomos?

Sí, en muchos casos sí. Aunque hay exclusiones y supuestos concretos, los autónomos que facturan con sistemas informáticos deben revisar si su herramienta entra dentro del ámbito del reglamento y si está preparada para adaptarse.

¿Los que están en SII también tienen que adaptarse?

Con carácter general, quienes están en SII no deben cumplir este reglamento respecto de sus propias facturas en los mismos términos, aunque la AEAT recoge excepciones y casuísticas específicas.

¿Tiene sentido esperar hasta 2027 para cambiar de software?

Como estrategia, no suele ser lo más recomendable. La ampliación de plazo permite preparar mejor el cambio, revisar procesos y llegar con más margen a las fechas límite oficiales.

¿Qué conviene pedir al proveedor del software?

Una explicación clara sobre adaptación al reglamento, trazabilidad del sistema, gestión de registros y funcionamiento real del flujo de facturación, especialmente tras el desarrollo técnico publicado en 2024.