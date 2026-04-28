Yolanda Díaz obligará a las empresas a vigilar la salud "física y mental" de los trabajadores

Si por algo se ha caracterizado el paso de Yolanda Díaz por el Ministerio de Trabajo ha sido por imponer cada vez mayores trabas regulatorias a las empresas. De hecho, la persecución a las empresas y la imposición de exigencias por parte de la titular de la cartera de Trabajo podría haber sido incluso mayor, puesto que por el momento no ha logrado poner en marcha la reducción de la jornada laboral ni el nuevo control del registro horario.

En cualquier caso, Díaz sigue tratando de imponer nuevas obligaciones a las empresas y este martes, en el Consejo de Ministros, logrará introducir nuevas regulaciones en materia de prevención de riesgos laborales. De este modo, una de las obligaciones de las compañías será la de realizar periódicamente pruebas médicas a los empleados para vigilar su salud mental.

Reforma en riesgos laborales

El Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT. Así, se modifica la norma vigente desde 1995 y el Reglamento de los Servicios de Prevención de 1997 para adaptarlos a las condiciones actuales del mercado de trabajo. De hecho, establece la obligación de crear procedimientos de retorno al trabajo tras ausencias prolongadas por motivos de salud, que incluirán la actualización de la formación preventiva en determinados casos.

No obstante, resulta especialmente curioso que el documento obliga a las empresas a garantizar la vigilancia de la salud física y mental de los trabajadores. Concretamente, esta cláusula se introduce en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Así, se detalla que "la empresa garantizará a las personas trabajadoras a su servicio la vigilancia de su salud física y mental, en función de los riesgos inherentes al trabajo y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos".

Al respecto, el documento incide en que "el objetivo de esta vigilancia será evaluar el impacto que el trabajo tiene sobre la salud de las personas trabajadoras para orientar la toma de decisiones dirigida a mejorar las condiciones de trabajo", señalando además que esta vigilancia "será tanto individual como colectiva". De este modo, se establece que "la vigilancia de la salud individual comprenderá, al menos, la realización de pruebas y exámenes sanitarios específicos efectuados, de acuerdo con los protocolos u otros procedimientos existentes, con respecto a los factores de riesgo a los que esté expuesta la persona trabajadora".

Asimismo, se detalla que "se llevará a cabo al inicio de la relación laboral, periódicamente y tras ausencias prolongadas del trabajo por motivos de salud". Así las cosas, la normativa aclara también que "la vigilancia de la salud colectiva comprenderá la recogida de datos sobre la exposición a riesgos laborales y sobre los daños derivados del trabajo sufridos por las personas trabajadoras, con el fin de realizar análisis epidemiológicos para proponer y priorizar las medidas preventivas".

Con todo, la normativa establece también que "los exámenes de salud sólo podrán llevarse a cabo cuando la persona trabajadora preste su consentimiento", si bien aclara que "de este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de la representación de las personas trabajadoras, los supuestos en los que su realización sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud o para verificar si el estado de salud de la persona trabajadora puede constituir un peligro cierto, objetivable y debidamente justificado, para sí misma, para las demás personas trabajadoras o para otras personas relacionadas con la empresa".