Preocupación en sector bancario: la nueva IA de Anthropic amenaza la seguridad del sistema

La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito económico supone grandes oportunidades de desarrollo, sobre todo en relación con el impulso a la productividad que podría favorecer. Del mismo modo, esta nueva tecnología también implica una transformación del mercado de trabajo que, si bien podría significar la destrucción de algunos puestos, también llevará a la creación de otros que antes no existían. De hecho, un informe reciente demuestra que en EEUU la inteligencia artificial ha creado 640.000 empleos.

No obstante, este escenario obliga a la sociedad, las empresas y las instituciones a adaptarse a un entorno hasta ahora desconocido que traerá nuevos retos. De este modo, uno de los sectores que debe impulsar su adaptación a esta realidad es el sector bancario. De este modo, las entidades financieras deben garantizar la seguridad de los clientes ante los riesgos que se derivan de la implementación de la inteligencia artificial. Así las cosas, diferentes organismos ya están estudiando las debilidades que pueden suponer algunas inteligencias artificiales en concreto.

Riesgos para el sector bancario

¿Está en peligro nuestro sistema financiero por el desarrollo de la IA? ¿Qué riesgos existen para los ahorros de millones de personas como consecuencia de la implementación de esta nueva tecnología? Estas son algunas de las preocupaciones con las que actualmente deben lidiar los grandes bancos centrales y organismos reguladores. Por ello, según informó la agencia Reuters, el BCE está estudiando la amenaza que puede suponer para el sistema financiero la IA Mythos, de la compañía tecnológica Anthropic.

De acuerdo con esta agencia de información, los supervisores del BCE van a poner en marcha una campaña de consultas a los banqueros europeos para preguntarles acerca de los posibles riesgos que el nuevo modelo de IA de Anthropic. Concretamente, a la alta autoridad monetaria europea le interesa conocer si esta tecnología podría implicar una mayor facilidad para los ciberataques.

De esta forma, de acuerdo con las informaciones de Reuters, el BCE tratará de recabar información sobre el modelo de IA de la compañía tecnológica Anthropic y, además, conocer cuál es la preparación que tienen las entidades financieras que se encuentran bajo su supervisión para hacer frente a esta nueva amenaza.

En este sentido, desde Reuters destacan que, de acuerdo con diferentes expertos en IA, cabe sospechar de que el nivel de desarrollo de Mythos pueda haberle proporcionado una mayor capacidad para identificar las vulnerabilidades de los sistemas de ciberseguridad. De hecho, inciden en que, por este motivo, la compañía tecnológica ha anunciado que la versión actual de su modelo de IA, Claude Mythos Preview, no estará disponible para el público general.

Al respecto, Reuters informa también de que, según expertos en IA, esta capacidad "supone un problema particular para los bancos y otras instituciones financieras, que utilizan plataformas tecnológicas que integran herramientas de última generación con software de décadas de antigüedad, lo que podría generar un gran número de vulnerabilidades". Así, subrayan que "el sector bancario también está estrechamente relacionado, ya que muchas empresas utilizan el mismo conjunto limitado de software para incorporar clientes, realizar controles de identidad y gestionar transacciones".

Alerta global

No obstante, los potenciales riesgos de este nuevo modelo de IA no preocupan sólo al BCE. En realidad, diferentes instituciones y organismos han alerta ya de las amenazas que podría enfrentar el mundo ante el desarrollo de esta tecnología, incluido el sector bancario. Precisamente, el Bundesbank sostiene que los bancos europeos deberían solicitar acceso al modelo de Mythos para que puedan protegerse ante la amenaza de ciberataques que implica.

Así las cosas, el supervisor jefe del Bundesbank alemán, Michael Theurer, ha llegado a instar a la UE para que solicite acceso a este modelo de IA. De este modo, en una entrevista afirmó que "considero necesario que la Comisión Europea y los gobiernos europeos se dirijan ahora también a la empresa —o mejor dicho, a Estados Unidos— para solicitar que se comparta la tecnología", señalando que "tiene que haber una solicitud oficial para que nosotros en Europa también podamos beneficiarnos de estos conocimientos".

Del mismo modo, como explica Reuters, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, también ha defendido que los bancos centrales y los reguladores financieros deben trabajar para comprender las implicaciones de este nuevo modelo de IA. De hecho, el propio Gobierno de Reino Unido informa de que está colaborando con Anthropic "para comprender las capacidades y los riesgos de seguridad de los sistemas de IA", subrayando además que trabajarán juntos para mitigar estos riesgos y así aprovechar las importantes oportunidades que ofrece la IA.