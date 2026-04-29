El precio de los carburantes roza los 1,7 euros de media con el diésel al alza

La media de precios de este 29 de abril es de 1,696 euros por litro, por encima de lo registrado hace una semana cuando el valor se encontraba alrededor de 1,682 euros.
En la comparativa entre hoy y ayer, los precios se mantienen estables en las gasolinas, ya que tanto la Sin Plomo 95 como la Sin Plomo 98 repiten exactamente los mismos valores de 1,526 y 1,695 euros por litro respectivamente.
En cambio, los combustibles diésel registran ligeros incrementos, con el Gasóleo A subiendo de 1,734 a 1,736 euros por litro y el Gasóleo A+ pasando de 1,823 a 1,825 euros por litro, lo que refleja una leve tendencia al alza en este tipo de carburantes.
Diferencia entre provincias
En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más bajo se registra en Sevilla con 1,518 euros, mientras que el más alto se da en Barcelona con 1,601 euros por litro. En el caso de la Sin Plomo 98, Murcia presenta el precio más bajo con 1,669 euros y Toledo el más elevado con 1,748 euros.
Para el Gasóleo A, el menor precio corresponde a Toledo con 1,737 euros, frente al máximo que se alcanza en Vizcaya con 1,788 euros. Por último, en el Gasóleo A+, Toledo vuelve a situarse como la provincia más barata con 1,777 euros, mientras que Sevilla registra el precio más alto con 1,853 euros.
Precio por provincias
Madrid
- Sin Plomo 95: 1,555 euros
- Sin Plomo 98: 1,708 euros
- Gasóleo A: 1,751 euros
- Gasóleo A+: 1,806 euros
Barcelona
- Sin Plomo 95: 1,601 euros
- Sin Plomo 98: 1,725 euros
- Gasóleo A: 1,757 euros
- Gasóleo A+: 1,828 euros
Valencia
- Sin Plomo 95: 1,551 euros
- Sin Plomo 98: 1,719 euros
- Gasóleo A: 1,770 euros
- Gasóleo A+: 1,851 euros
Sevilla
- Sin Plomo 95: 1,518 euros
- Sin Plomo 98: 1,704 euros
- Gasóleo A: 1,775 euros
- Gasóleo A+: 1,853 euros
Zaragoza
- Sin Plomo 95: 1,581 euros
- Sin Plomo 98: 1,720 euros
- Gasóleo A: 1,764 euros
- Gasóleo A+: 1,834 euros
Toledo
- Sin Plomo 95: 1,585 euros
- Sin Plomo 98: 1,748 euros
- Gasóleo A: 1,737 euros
- Gasóleo A+: 1,777 euros
Murcia
- Sin Plomo 95: 1,537 euros
- Sin Plomo 98: 1,669 euros
- Gasóleo A: 1,766 euros
- Gasóleo A+: 1,823 euros
Vizcaya
- Sin Plomo 95: 1,585 euros
- Sin Plomo 98: 1,719 euros
- Gasóleo A: 1,788 euros
- Gasóleo A+: 1,81 euros
Guadalajara
- Sin Plomo 95: 1,544 euros
- Sin Plomo 98: 1,721 euros
- Gasóleo A: 1,776 euros
- Gasóleo A+: 1,8 euros
A Coruña
- Sin Plomo 95: 1,55 euros
- Sin Plomo 98: 1,692 euros
- Gasóleo A: 1,763 euros
- Gasóleo A+: 1,816 euros
Estos precios se pueden ver modificados a lo largo del día.