El precio de los carburantes roza los 1,7 euros de media con el diésel al alza

La media de precios de este 29 de abril es de 1,696 euros por litro, por encima de lo registrado hace una semana cuando el valor se encontraba alrededor de 1,682 euros.

En la comparativa entre hoy y ayer, los precios se mantienen estables en las gasolinas, ya que tanto la Sin Plomo 95 como la Sin Plomo 98 repiten exactamente los mismos valores de 1,526 y 1,695 euros por litro respectivamente.

En cambio, los combustibles diésel registran ligeros incrementos, con el Gasóleo A subiendo de 1,734 a 1,736 euros por litro y el Gasóleo A+ pasando de 1,823 a 1,825 euros por litro, lo que refleja una leve tendencia al alza en este tipo de carburantes.

Diferencia entre provincias

En la gasolina Sin Plomo 95, el precio más bajo se registra en Sevilla con 1,518 euros, mientras que el más alto se da en Barcelona con 1,601 euros por litro. En el caso de la Sin Plomo 98, Murcia presenta el precio más bajo con 1,669 euros y Toledo el más elevado con 1,748 euros.

Para el Gasóleo A, el menor precio corresponde a Toledo con 1,737 euros, frente al máximo que se alcanza en Vizcaya con 1,788 euros. Por último, en el Gasóleo A+, Toledo vuelve a situarse como la provincia más barata con 1,777 euros, mientras que Sevilla registra el precio más alto con 1,853 euros.

Precio por provincias

Madrid

Sin Plomo 95: 1,555 euros

Sin Plomo 98: 1,708 euros

Gasóleo A: 1,751 euros

Gasóleo A+: 1,806 euros

Barcelona

Sin Plomo 95: 1,601 euros

Sin Plomo 98: 1,725 euros

Gasóleo A: 1,757 euros

Gasóleo A+: 1,828 euros

Valencia

Sin Plomo 95: 1,551 euros

Sin Plomo 98: 1,719 euros

Gasóleo A: 1,770 euros

Gasóleo A+: 1,851 euros

Sevilla

Sin Plomo 95: 1,518 euros

Sin Plomo 98: 1,704 euros

Gasóleo A: 1,775 euros

Gasóleo A+: 1,853 euros

Zaragoza

Sin Plomo 95: 1,581 euros

Sin Plomo 98: 1,720 euros

Gasóleo A: 1,764 euros

Gasóleo A+: 1,834 euros

Toledo

Sin Plomo 95: 1,585 euros

Sin Plomo 98: 1,748 euros

Gasóleo A: 1,737 euros

Gasóleo A+: 1,777 euros

Murcia

Sin Plomo 95: 1,537 euros

Sin Plomo 98: 1,669 euros

Gasóleo A: 1,766 euros

Gasóleo A+: 1,823 euros

Vizcaya

Sin Plomo 95: 1,585 euros

Sin Plomo 98: 1,719 euros

Gasóleo A: 1,788 euros

Gasóleo A+: 1,81 euros

Guadalajara

Sin Plomo 95: 1,544 euros

Sin Plomo 98: 1,721 euros

Gasóleo A: 1,776 euros

Gasóleo A+: 1,8 euros

A Coruña

Sin Plomo 95: 1,55 euros

Sin Plomo 98: 1,692 euros

Gasóleo A: 1,763 euros

Gasóleo A+: 1,816 euros

Estos precios se pueden ver modificados a lo largo del día.